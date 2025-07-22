USD 1.7000
EUR 1.9873
RUB 2.1736
Подписаться на уведомления
Кремль о сложном периоде отношений с Азербайджаном
Новость дня
Кремль о сложном периоде отношений с Азербайджаном

Серия HUAWEI Pura 80: новые возможности мобильной фотографии

17:27 338

10 июля компания Huawei представила серию новых флагманских смартфонов HUAWEI Pura 80 с инновационными функциями и передовыми технологиями, которые задают новые стандарты мобильной фотографии.

Культовый дизайн

HUAWEI Pura 80 Ultra и HUAWEI Pura 80 Pro в цвете Глянцевый красный отличает сияющий дизайн. Эти модели изысканно сверкают под лучами солнца, а модули камеры смартфона HUAWEI Pura 80 Ultra обрамлены сияющими золотистыми кольцами, органично вплетенными в культовый дизайн, символизирующий движение вперед и являющийся визитной карточкой флагмана.

Профессиональная фотосъемка

Революционная камера с ультрареалистичной цветопередачей и 1-дюймовым сенсором смартфона HUAWEI Pura 80 Pro максимально увеличивает объем захватываемого камерой света, передавая все великолепие оттенков и деталей при съемке в условиях тусклого освещения. Ультракамера для реалистичной съемки обеспечивает точную цветопередачу, позволяя снимать яркие и удивительно четкие ночные пейзажи. В HUAWEI Pura 80 Ultra впервые представлены два телеобъектива со сверхбольшим сенсором с поддержкой зума 3,7x и 10x для создания красочных портретов и четких снимков крупным планом с потрясающей перспективой и пространственным эффектом.

Усовершенствованные фильтры и стили HUAWEI XMAGE наряду с инновационными технологиями фотосъемки, самым крупным в отрасли сенсором телеобъектива и передовыми алгоритмами позволяют создавать кристально четкие изображения даже при сильном увеличении и слабом освещении. От интригующих архитектурных нюансов до монументальных образчиков градостроительства — живая атмосфера ночного города передается с непревзойденной точностью. Съемка театральных постановок и концертов с передачей мельчайших деталей происходящего на сцене в ярких красках, поддержка видеосъемки в формате 4K позволяют воссоздать сценическое представление на экране мобильного смартфона во всем его истинном великолепии.

Инновационные возможности искусственного интеллекта

В HUAWEI Pura 80 Pro и HUAWEI Pura 80 Ultra реализована умная кнопка управления, которая предоставляет мгновенный доступ к выбранным пользователем функциям — камере, фонарику, интеллектуальным возможностям камеры. Усовершенствованный алгоритм распознавания отпечатков пальцев повышает безопасность этой технологии, обеспечивая молниеносное выполнение операций. Продвинутая технология шумоподавления во время вызовов на базе искусственного интеллекта выделяет голос говорящего и устраняет окружающий шум у обоих участников разговора, обеспечивая кристально чистый звук и отсутствие помех в любой ситуации.

Непревзойденная мощь и производительность

В HUAWEI Pura 80 Pro и HUAWEI Pura 80 Ultra установлена мощная батарея 5170 мА*ч, которая в сочетании с поддержкой проводной зарядки HUAWEI SuperCharge 100 Вт и беспроводной зарядки HUAWEI SuperCharge 80 Вт обеспечивает заряд надолго[1]. Высокоемкая батарея и быстрая зарядка обеспечивают бесперебойную работу смартфона и избавляют от беспокойства о так не вовремя разрядившемся смартфоне.

Бескомпромиссная прочность

Износостойкое стекло Kunlun Glass 2-го поколения в смартфоне HUAWEI Pura 80 Ultra в 16 раз устойчивее к появлению царапин и в 25 раз — к повреждениям при падении[2]. Такой надежный щит обеспечивает беспрецедентную прочность и износостойкость, защищая смартфон от повреждений даже в самых невероятных ситуациях.

[1] Панель для беспроводной зарядки HUAWEI SuperCharge 80 Вт приобретается отдельно.

[2] Данные получены в лаборатории Huawei при сравнении износостойкого стекла Kunlun Glass 2-го поколения и обычного стекла. Смартфон состоит из высокоточных электронных компонентов, чувствительных к внешнему воздействию и физическим факторам. Старайтесь не ронять его во время использования.

Три покушения на президента Сирии
Три покушения на президента Сирии
16:56 1633
Трамп решил: США выходят из ЮНЕСКО
Трамп решил: США выходят из ЮНЕСКО обновлено 17:10
17:10 2351
Хаос в российских аэропортах продолжается
Хаос в российских аэропортах продолжается видео
17:00 1415
Генпрокурор Азербайджана: Россия молчит
Генпрокурор Азербайджана: Россия молчит обновлено 15:27
15:27 5506
Закрытый суд над Исмиевым
Закрытый суд над Исмиевым
16:50 939
Закир Гасанов на мероприятии вместе с Эрдоганом в Турции
Закир Гасанов на мероприятии вместе с Эрдоганом в Турции фото
16:37 959
Азербайджан и Грузия открывают новую страницу отношений
Азербайджан и Грузия открывают новую страницу отношений
15:47 2081
Украинский вопрос разделил Баку и Москву? Новое заявление Кремля
Украинский вопрос разделил Баку и Москву? Новое заявление Кремля
13:46 6579
Стамбул никому не нужен
Стамбул никому не нужен главная тема; все еще актуально
01:18 10591
Обыски в офисе Baza: есть задержанные
Обыски в офисе Baza: есть задержанные видео; обновлено 17:04
17:04 6148
Кремль о встрече Путина с Зеленским
Кремль о встрече Путина с Зеленским
13:56 2545

ЭТО ВАЖНО

Три покушения на президента Сирии
Три покушения на президента Сирии
16:56 1633
Трамп решил: США выходят из ЮНЕСКО
Трамп решил: США выходят из ЮНЕСКО обновлено 17:10
17:10 2351
Хаос в российских аэропортах продолжается
Хаос в российских аэропортах продолжается видео
17:00 1415
Генпрокурор Азербайджана: Россия молчит
Генпрокурор Азербайджана: Россия молчит обновлено 15:27
15:27 5506
Закрытый суд над Исмиевым
Закрытый суд над Исмиевым
16:50 939
Закир Гасанов на мероприятии вместе с Эрдоганом в Турции
Закир Гасанов на мероприятии вместе с Эрдоганом в Турции фото
16:37 959
Азербайджан и Грузия открывают новую страницу отношений
Азербайджан и Грузия открывают новую страницу отношений
15:47 2081
Украинский вопрос разделил Баку и Москву? Новое заявление Кремля
Украинский вопрос разделил Баку и Москву? Новое заявление Кремля
13:46 6579
Стамбул никому не нужен
Стамбул никому не нужен главная тема; все еще актуально
01:18 10591
Обыски в офисе Baza: есть задержанные
Обыски в офисе Baza: есть задержанные видео; обновлено 17:04
17:04 6148
Кремль о встрече Путина с Зеленским
Кремль о встрече Путина с Зеленским
13:56 2545
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться