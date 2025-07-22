Nar отметил 150-летие национальной прессы вместе с представителями медиа

В честь 150-летия азербайджанской национальной прессы мобильный оператор Nar организовал специальное мероприятие для представителей средств массовой информации. В мероприятии приняли участие 30 журналистов, представляющих различные СМИ. Оператор поздравил журналистов с профессиональным праздником и высоко оценил их вклад в информирование общества.

В рамках программы мероприятия для участников были организованы развлекательные активности и командные интеллектуальные игры. По завершении соревнований победившие команды были награждены ценными призами. С приветственным словом выступила директор департамента по связям с общественностью и корпоративным коммуникациям компании Nar Хёкюме Керимова: «150-летие национальной прессы — это праздник не только для медиа, но и для всего общества. На протяжении всех этих лет журналисты выступали в роли информационного моста и заслужили доверие общества как носители достоверного слова. В компании Nar мы высоко ценим роль медиа в развитии общества и придаем особое значение прозрачному и надежному сотрудничеству со СМИ». В свою очередь, журналисты поделились мыслями о пройденном пути национальной прессы и выразили признательность компании Nar за инициативу отметить столь важную дату вместе с ними.

Отметим, что компания Nar на протяжении многих лет строит свои отношения со СМИ на принципах прозрачности и устойчивости, содействуя доступному и оперативному обмену информацией для журналистов. Данное мероприятие еще раз подчеркнуло важность роли медиа в информационном пространстве и подтвердило стремление Nar продолжать поддержку этой сферы.

Подробнее о социальных проектах Nar, направленных на развитие национальной журналистики, можно узнать здесь.