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Кремль о сложном периоде отношений с Азербайджаном

Турция привлекла миллиарды на железную дорогу к Нахчывану

17:52 158

Министерство финансов и казначейства Турции подписало соглашение о привлечении «зеленого» финансирования в размере около 2,4 миллиарда евро для реализации проекта железной дороги Карс–Ыгдыр–Аралык–Дилуджу, соединяющего Турцию с Нахчываном. Об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу, сообщает агентство «Анадолу».

Уралоглу отметил, что выделенное финансирование является проявлением международного доверия к экономической программе Турции. По его словам, Министерство транспорта и инфраструктуры продолжает реализовывать инфраструктурные проекты, которые повысят логистический потенциал Турции и укрепят ее позиции в международной конкуренции.

Финансирование предоставлено консорциумом международных кредиторов во главе с MUFG Bank при участии экспортных кредитных агентств Швеции (EKN) и Австрии (OeKB), а также ряда международных банков и институциональных инвесторов. Гарантии по кредиту обеспечивает Исламская корпорация по страхованию инвестиций и экспортных кредитов (ICIEC), входящая в структуру Исламского банка развития.

Проект реализуется Генеральной дирекцией инфраструктурных инвестиций при Министерстве транспорта и инфраструктуры Турции и направлен на развитие устойчивых транспортных и торговых связей между Турцией и Нахчываном (Азербайджан).

Новая железнодорожная линия протяженностью 224 км от Карса до границы с Азербайджаном призвана усилить доступ производственных центров региона к международным рынкам и способствовать комплексному экономическому развитию.

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