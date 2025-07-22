Получит ли Трамп Нобелевскую премию за Азербайджан и Армению?

В рамках состоявшихся в Абу-Даби переговоров между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном была обсуждена идея парафирования мирного договора.

Первым об этом на пресс-конференции в Ереване сообщил Никол Пашинян, заявив, что в качестве промежуточного шага не исключается подписание протокола о парафировании текста соглашения. Позднее, выступая на международном медиафоруме в Шуше, президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил эту информацию, отметив, что инициатива парафирования исходила от азербайджанской стороны. Хикмет Гаджиев, помощник президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам, выступая на том же форуме, пояснил журналистам, что Азербайджан предложил парафировать текст мирного соглашения в качестве временной меры. По словам Гаджиева, этот шаг может быть осуществлён еще до ликвидации Минской группы ОБСЕ и внесения изменений в Конституцию Армении. Помощник президента также подчеркнул, что поскольку переговорный процесс продолжается, и говорить о конкретных сроках парафирования на данный момент преждевременно. Следует напомнить, что текст мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией был согласован ещё в марте текущего года. Что свидетельствует о завершении второго этапа подготовки межгосударственного договора, следующего за его составлением и согласованием. В дипломатической практике процесс подготовки к заключению соглашения предполагает назначение переговорщиков, в данном случае — министров иностранных дел обеих стран. Уже состоялась серия их прямых встреч, в ходе которых был выработан финальный текст документа. Тем не менее, для того чтобы договор приобрёл официальный статус, требуются подписи под ним глав государств. В настоящий момент этот шаг представляется маловероятным, поскольку Азербайджан настаивает на выполнении двух дополнительных условий - ликвидации Минской группы ОБСЕ и исключении из Конституции Армении любых упоминаний или притязаний в отношении Нагорного Карабаха. Эти условия вновь были озвучены президентом Ильхамом Алиевым на медиафоруме в Шуше, где он подчеркнул невозможность подписания мирного договора до их выполнения.

В сложившейся ситуации парафирование согласованного текста выглядит как наиболее рациональное и реалистичное решение. В дипломатии этот шаг, как правило, означает фиксацию согласия сторон с финальным вариантом документа. Парафирование исключает возможность вносить в уже согласованный текст изменения, искажения или добавления новых положений. Таким образом, парафирование представляет собой своеобразную форму закрепления документа и его защиты от дополнительных редактирований. Впоследствии парафированный текст передаётся на подпись главам государств, и только после этого вступает в юридическую силу. По содержанию парафированный и подписанный договор идентичны, их отличие заключается только в юридическом статусе: подписанный документ становится обязательным к исполнению, в то время как парафированный остается в статусе предварительного согласия. Сам по себе термин "парафирование" происходит от французского paraphe, означающего "росчерк" или "подпись", и восходит к греческому корню paragraphos. В языке дипломатии он применяется для разграничения подписей переговорщиков и глав государств. Таким образом, парафирование — это форма подписания, но не в юридически обязательном смысле, а в качестве подтверждения согласования текста.

Если Армении и Азербайджану удастся парафировать текст мирного соглашения, это, конечно, не будет означать достижение окончательного мира, но станет важным шагом на пути к нему. Парафирование, осуществлённое министрами иностранных дел, будет означать, что документ в дальнейшем не подвергнется изменениям и будет подписан в том виде, в котором его одобрили договаривающиеся стороны. Следует учитывать, что даже парафированный документ не всегда доходит до стадии окончательного подписания. В международной практике известны случаи, когда парафированные соглашения так и не были подписаны главами государств. Однако в нынешних условиях именно парафирование представляется наиболее реальной возможностью для продвижения мирного процесса между Арменией и Азербайджаном. В противном случае потребуется дождаться внесения изменений в Конституцию Армении, что в лучшем случае может произойти только в следующем году. Не говоря уже о том, что новый проект Конституции Армении не будет одобрен на общенациональном референдуме, что может привести к серьёзному застою или даже срыву армяно-азербайджанского мирного процесса.