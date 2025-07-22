Трамп толкает Украину к переговорам с Россией

Об этом говорится в материале газеты «The New York Times» (NYT).

Президент США Дональд Трамп, дав понять Украине, что вступление в НАТО может быть отложено, а возвращение захваченных Россией территорий потребует времени, фактически подтолкнул Киев к началу переговоров с Москвой.

По оценке издания, Владимир Зеленский, после напряжённой встречи с Трампом в Белом доме, пришёл к выводу, что не стоит рассчитывать на получение от США «серьёзных гарантий безопасности».

NYT отмечает, что установленный Трампом 50-дневный срок, в течение которого Москва и Вашингтон якобы должны достичь договорённостей по урегулированию ситуации, «скорее отражает нетерпение, чем решимость» и вряд ли приведёт к реальным результатам.

Как подчеркивается в статье, президенту США в будущем придётся сделать выбор: либо продолжить предоставление Украине военной помощи и разведданных, либо прекратить поддержку и фактически выйти из конфликта. Последний сценарий, по мнению NYT, «создаст серьёзную угрозу» для Киева.