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Трамп толкает Украину к переговорам с Россией

18:21 940

Президент США Дональд Трамп, дав понять Украине, что вступление в НАТО может быть отложено, а возвращение захваченных Россией территорий потребует времени, фактически подтолкнул Киев к началу переговоров с Москвой.

Об этом говорится в материале газеты «The New York Times» (NYT).

По оценке издания, Владимир Зеленский, после напряжённой встречи с Трампом в Белом доме, пришёл к выводу, что не стоит рассчитывать на получение от США «серьёзных гарантий безопасности».

NYT отмечает, что установленный Трампом 50-дневный срок, в течение которого Москва и Вашингтон якобы должны достичь договорённостей по урегулированию ситуации, «скорее отражает нетерпение, чем решимость» и вряд ли приведёт к реальным результатам.

Как подчеркивается в статье, президенту США в будущем придётся сделать выбор: либо продолжить предоставление Украине военной помощи и разведданных, либо прекратить поддержку и фактически выйти из конфликта. Последний сценарий, по мнению NYT, «создаст серьёзную угрозу» для Киева.

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