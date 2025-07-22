Анкара: Турция вмешается, если Сирию попытаются расчленить

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции с коллегой из Сальвадора Александрой Хилл в Анкаре.

Если вооруженные формирования в Сирии пойдут по пути раскола и дестабилизации, Анкара будет считать это прямой угрозой своей национальной безопасности и отреагирует соответствующим образом.

По его словам, Анкара готова вести диалог и выслушать требования упомянутых сил, если они не способствуют дезинтеграции Сирии. «Ни одна группировка не должна способствовать дезинтеграции. Нам есть что обсудить посредством дипломатии. Обсуждаться может все, и эти обсуждения могут вестись со всеми группами и элементами. Но если вы нарушите эти рамки и перейдете к разделению и дестабилизации с помощью насилия, мы воспримем это как прямую угрозу нашей национальной безопасности и вмешаемся. Вы можете выдвигать любые требования и говорить о чем угодно, только не о расчленении. Мы окажем вам посильную помощь, но если вы выйдете за рамки, мы не намерены подвергать себя угрозе»,-сказал он.

Комментируя последние события на юге Сирии, дипломат отметил, что «Израиль стремится расчленить Сирию, поскольку не хочет видеть в своем окружении стабильную страну». По его словам, Израиль «проводит политику, нацеленную на ослабление собственного региона и поддержания в нем состояния хаоса».

Фидан отметил, что Турция входит в число стран, которым вследствие региональных проблем и терроризма был нанесен наибольший урон в плане безопасности. «Однако, несмотря на это, мы стремимся выдвинуть на первый план стабильность и благополучие (в регионе) в качестве более значимого стратегического видения, продолжая наши усилия в этом русле. Все аспекты наших отношений с Ираком, Сирией и Ираном развиваются в этом направлении. Израиль же, напротив, проводит политику, нацеленную на ослабление собственного региона и поддержание в нем состояния хаоса. Недавние события в Сирии стали отражением этого»,-сказал он.

По словам министра, в Анкаре с самого начала внимательно отслеживали события в сирийской провинции Эс-Сувейда. Он указал, что процесс приобрел «новое измерение» после интервенции Израиля, совершенной под предлогом «защиты» друзов.

Глава МИД также отметил, что на протяжении последних семи месяцев государства региона, а также США и ЕС, демонстрируют конструктивный подход, направленный «на поддержку сирийского народа».

Дипломат констатировал, что все международное сообщество и страны региона едины в стремлении к тому, чтобы Сирия не стала прибежищем для террористов или источником нелегальной миграции.

Министр напомнил, что Анкара на протяжении многих лет прилагает активные дипломатические усилия с целью прекращения всех конфликтов и войн в регионе и установления в нем стабильности.