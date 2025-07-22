USD 1.7000
EUR 1.9873
RUB 2.1736
Подписаться на уведомления
Кремль о сложном периоде отношений с Азербайджаном
Новость дня
Кремль о сложном периоде отношений с Азербайджаном

Анкара: Турция вмешается, если Сирию попытаются расчленить

18:30 1383

Если вооруженные формирования в Сирии пойдут по пути раскола и дестабилизации, Анкара будет считать это прямой угрозой своей национальной безопасности и отреагирует соответствующим образом.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции с коллегой из Сальвадора Александрой Хилл в Анкаре.

По его словам, Анкара готова вести диалог и выслушать требования упомянутых сил, если они не способствуют дезинтеграции Сирии. «Ни одна группировка не должна способствовать дезинтеграции. Нам есть что обсудить посредством дипломатии. Обсуждаться может все, и эти обсуждения могут вестись со всеми группами и элементами. Но если вы нарушите эти рамки и перейдете к разделению и дестабилизации с помощью насилия, мы воспримем это как прямую угрозу нашей национальной безопасности и вмешаемся. Вы можете выдвигать любые требования и говорить о чем угодно, только не о расчленении. Мы окажем вам посильную помощь, но если вы выйдете за рамки, мы не намерены подвергать себя угрозе»,-сказал он.

Комментируя последние события на юге Сирии, дипломат отметил, что «Израиль стремится расчленить Сирию, поскольку не хочет видеть в своем окружении стабильную страну». По его словам, Израиль «проводит политику, нацеленную на ослабление собственного региона и поддержания в нем состояния хаоса».

Фидан отметил, что Турция входит в число стран, которым вследствие региональных проблем и терроризма был нанесен наибольший урон в плане безопасности. «Однако, несмотря на это, мы стремимся выдвинуть на первый план стабильность и благополучие (в регионе) в качестве более значимого стратегического видения, продолжая наши усилия в этом русле. Все аспекты наших отношений с Ираком, Сирией и Ираном развиваются в этом направлении. Израиль же, напротив, проводит политику, нацеленную на ослабление собственного региона и поддержание в нем состояния хаоса. Недавние события в Сирии стали отражением этого»,-сказал он.

По словам министра, в Анкаре с самого начала внимательно отслеживали события в сирийской провинции Эс-Сувейда. Он указал, что процесс приобрел «новое измерение» после интервенции Израиля, совершенной под предлогом «защиты» друзов.

Глава МИД также отметил, что на протяжении последних семи месяцев государства региона, а также США и ЕС, демонстрируют конструктивный подход, направленный «на поддержку сирийского народа».

Дипломат констатировал, что все международное сообщество и страны региона едины в стремлении к тому, чтобы Сирия не стала прибежищем для террористов или источником нелегальной миграции.

Министр напомнил, что Анкара на протяжении многих лет прилагает активные дипломатические усилия с целью прекращения всех конфликтов и войн в регионе и установления в нем стабильности.

Обращение Ильхама Алиева к представителям медиа
Обращение Ильхама Алиева к представителям медиа
19:59 1
Глава МИД Израиля прибыл в Киев
Глава МИД Израиля прибыл в Киев
19:40 445
Анкара: Турция вмешается, если Сирию попытаются расчленить
Анкара: Турция вмешается, если Сирию попытаются расчленить
18:30 1384
Кто устраивает гонки на бакинских пляжах? И кто положит этому конец?
Кто устраивает гонки на бакинских пляжах? И кто положит этому конец? видео
17:25 3115
И рад служить, и прислуживаться не тошно
И рад служить, и прислуживаться не тошно Жизнь – Родине, честь – никому; все еще актуально
13:32 4105
Три покушения на президента Сирии
Три покушения на президента Сирии
16:56 3483
ЮНЕСКО о выходе США: Мы ожидали этого от Трампа
ЮНЕСКО о выходе США: Мы ожидали этого от Трампа обновлено 18:41
18:41 3273
Хаос в российских аэропортах продолжается
Хаос в российских аэропортах продолжается видео
17:00 3085
Генпрокурор Азербайджана: Россия молчит
Генпрокурор Азербайджана: Россия молчит обновлено 15:27
15:27 6731
Закрытый суд над Исмиевым
Закрытый суд над Исмиевым
16:50 1807
Закир Гасанов на мероприятии вместе с Эрдоганом в Турции
Закир Гасанов на мероприятии вместе с Эрдоганом в Турции фото
16:37 1678

ЭТО ВАЖНО

Обращение Ильхама Алиева к представителям медиа
Обращение Ильхама Алиева к представителям медиа
19:59 1
Глава МИД Израиля прибыл в Киев
Глава МИД Израиля прибыл в Киев
19:40 445
Анкара: Турция вмешается, если Сирию попытаются расчленить
Анкара: Турция вмешается, если Сирию попытаются расчленить
18:30 1384
Кто устраивает гонки на бакинских пляжах? И кто положит этому конец?
Кто устраивает гонки на бакинских пляжах? И кто положит этому конец? видео
17:25 3115
И рад служить, и прислуживаться не тошно
И рад служить, и прислуживаться не тошно Жизнь – Родине, честь – никому; все еще актуально
13:32 4105
Три покушения на президента Сирии
Три покушения на президента Сирии
16:56 3483
ЮНЕСКО о выходе США: Мы ожидали этого от Трампа
ЮНЕСКО о выходе США: Мы ожидали этого от Трампа обновлено 18:41
18:41 3273
Хаос в российских аэропортах продолжается
Хаос в российских аэропортах продолжается видео
17:00 3085
Генпрокурор Азербайджана: Россия молчит
Генпрокурор Азербайджана: Россия молчит обновлено 15:27
15:27 6731
Закрытый суд над Исмиевым
Закрытый суд над Исмиевым
16:50 1807
Закир Гасанов на мероприятии вместе с Эрдоганом в Турции
Закир Гасанов на мероприятии вместе с Эрдоганом в Турции фото
16:37 1678
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться