USD 1.7000
EUR 1.9873
RUB 2.1736
Подписаться на уведомления
Кремль о сложном периоде отношений с Азербайджаном
Новость дня
Кремль о сложном периоде отношений с Азербайджаном

Посредники торопят ХАМАС и Израиль

18:51 331

Катар, Египет и США оказывают давление на Израиль и палестинское движение ХАМАС, чтобы они заключили соглашение, направленное на урегулирование конфликта в секторе Газа, в течение ближайших дней.

Об этом сообщил саудовский телеканал Al Arabiya со ссылкой на палестинские источники.

"Посредники давят на [стороны конфликта] для заключения соглашения по Газе в ближайшие дни", - утверждают собеседники канала, отмечая, что представители ХАМАС и Израиля на консультациях в Дохе пока не достигли согласия по вопросу отвода израильских войск с занимаемых ими позиций в секторе Газа. Кроме того, по сведениям источников Al Arabiya, палестинская сторона настаивает на доставке гуманитарной помощи в анклав исключительно через организации системы ООН.

6 июля ХАМАС и Израиль при посредничестве Египта, Катара и США возобновили переговорный процесс в Дохе, который нацелен на достижение соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождение удерживаемых в анклаве израильских заложников. 15 июля советник катарского премьер-министра, официальный представитель МИД Маджид бен Мухаммед аль-Ансари заявил, что посредники работают со сторонами конфликта для заключения рамочного соглашения, которое позволит перейти к следующему этапу переговоров. В понедельник близкое к ХАМАС агентство Maan выступило с утверждением, что подписание соглашение о прекращении огня может состояться на этой неделе или в начале следующей.

Обращение Ильхама Алиева к представителям медиа
Обращение Ильхама Алиева к представителям медиа
19:59 3
Глава МИД Израиля прибыл в Киев
Глава МИД Израиля прибыл в Киев
19:40 445
Анкара: Турция вмешается, если Сирию попытаются расчленить
Анкара: Турция вмешается, если Сирию попытаются расчленить
18:30 1384
Кто устраивает гонки на бакинских пляжах? И кто положит этому конец?
Кто устраивает гонки на бакинских пляжах? И кто положит этому конец? видео
17:25 3116
И рад служить, и прислуживаться не тошно
И рад служить, и прислуживаться не тошно Жизнь – Родине, честь – никому; все еще актуально
13:32 4105
Три покушения на президента Сирии
Три покушения на президента Сирии
16:56 3483
ЮНЕСКО о выходе США: Мы ожидали этого от Трампа
ЮНЕСКО о выходе США: Мы ожидали этого от Трампа обновлено 18:41
18:41 3273
Хаос в российских аэропортах продолжается
Хаос в российских аэропортах продолжается видео
17:00 3085
Генпрокурор Азербайджана: Россия молчит
Генпрокурор Азербайджана: Россия молчит обновлено 15:27
15:27 6731
Закрытый суд над Исмиевым
Закрытый суд над Исмиевым
16:50 1808
Закир Гасанов на мероприятии вместе с Эрдоганом в Турции
Закир Гасанов на мероприятии вместе с Эрдоганом в Турции фото
16:37 1679

ЭТО ВАЖНО

Обращение Ильхама Алиева к представителям медиа
Обращение Ильхама Алиева к представителям медиа
19:59 3
Глава МИД Израиля прибыл в Киев
Глава МИД Израиля прибыл в Киев
19:40 445
Анкара: Турция вмешается, если Сирию попытаются расчленить
Анкара: Турция вмешается, если Сирию попытаются расчленить
18:30 1384
Кто устраивает гонки на бакинских пляжах? И кто положит этому конец?
Кто устраивает гонки на бакинских пляжах? И кто положит этому конец? видео
17:25 3116
И рад служить, и прислуживаться не тошно
И рад служить, и прислуживаться не тошно Жизнь – Родине, честь – никому; все еще актуально
13:32 4105
Три покушения на президента Сирии
Три покушения на президента Сирии
16:56 3483
ЮНЕСКО о выходе США: Мы ожидали этого от Трампа
ЮНЕСКО о выходе США: Мы ожидали этого от Трампа обновлено 18:41
18:41 3273
Хаос в российских аэропортах продолжается
Хаос в российских аэропортах продолжается видео
17:00 3085
Генпрокурор Азербайджана: Россия молчит
Генпрокурор Азербайджана: Россия молчит обновлено 15:27
15:27 6731
Закрытый суд над Исмиевым
Закрытый суд над Исмиевым
16:50 1808
Закир Гасанов на мероприятии вместе с Эрдоганом в Турции
Закир Гасанов на мероприятии вместе с Эрдоганом в Турции фото
16:37 1679
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться