Президент ЮАР может лишиться поста

Крупнейшая оппозиционная партия ЮАР «Умконто ве сизве» (MK) внесла в Национальную ассамблею (нижнюю палату парламента) резолюцию о вотуме недоверия действующему президенту страны Сирилу Рамапосе в связи с ситуацией, сложившейся в министерстве по делам полиции. Об этом сообщила лидер парламентской фракции MK Коллин Макхубеле.

«Наша партия представила резолюцию о вотуме недоверия президенту за его промахи, главным из которых является неспособность уволить [министра по делам полиции Сензо] Мчуну и защитить наиболее уязвимых членов нашего общества. Мы верим в успех своих действий», — заявила она на брифинге, добавив, что сейчас ведутся консультации с другими парламентскими партиями, чтобы они поддержали резолюцию.

MK, которую возглавляет бывший президент ЮАР Джейкоб Зума, имеет в Национальной ассамблее 58 депутатских мест. Для принятия резолюции необходимо большинство — не менее 201 голоса из 400.

13 июля Рамапоса выступил с обращением к нации и объявил, что отправил в отпуск министра по делам полиции Сензо Мчуну, которого обвиняют в связях с преступным миром. Президент также сообщил, что по его указанию создана специальная комиссия для расследования обвинений в адрес полиции, политиков, судей и бизнесменов. Первый отчёт комиссия должна представить в течение трёх месяцев.

Глава полиции провинции Квазулу-Наталь генерал-лейтенант Нхланхла Мкхванази ранее заявил на пресс-конференции, что группа высокопоставленных чиновников, судей, силовиков и политиков, включая Мчуну, причастна к связям с преступными группировками, в том числе с наркосиндикатами, действующими в портах. Среди обвинений — коррупция, сокрытие преступлений, давление на следственные органы и причастность к убийствам. Эти заявления вызвали широкий общественный резонанс в ЮАР.