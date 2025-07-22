USD 1.7000
EUR 1.9873
RUB 2.1736
Подписаться на уведомления
Кремль о сложном периоде отношений с Азербайджаном
Новость дня
Кремль о сложном периоде отношений с Азербайджаном

Президент ЮАР может лишиться поста

19:02 491

Крупнейшая оппозиционная партия ЮАР «Умконто ве сизве» (MK) внесла в Национальную ассамблею (нижнюю палату парламента) резолюцию о вотуме недоверия действующему президенту страны Сирилу Рамапосе в связи с ситуацией, сложившейся в министерстве по делам полиции. Об этом сообщила лидер парламентской фракции MK Коллин Макхубеле.

«Наша партия представила резолюцию о вотуме недоверия президенту за его промахи, главным из которых является неспособность уволить [министра по делам полиции Сензо] Мчуну и защитить наиболее уязвимых членов нашего общества. Мы верим в успех своих действий», — заявила она на брифинге, добавив, что сейчас ведутся консультации с другими парламентскими партиями, чтобы они поддержали резолюцию.

MK, которую возглавляет бывший президент ЮАР Джейкоб Зума, имеет в Национальной ассамблее 58 депутатских мест. Для принятия резолюции необходимо большинство — не менее 201 голоса из 400.

13 июля Рамапоса выступил с обращением к нации и объявил, что отправил в отпуск министра по делам полиции Сензо Мчуну, которого обвиняют в связях с преступным миром. Президент также сообщил, что по его указанию создана специальная комиссия для расследования обвинений в адрес полиции, политиков, судей и бизнесменов. Первый отчёт комиссия должна представить в течение трёх месяцев.

Глава полиции провинции Квазулу-Наталь генерал-лейтенант Нхланхла Мкхванази ранее заявил на пресс-конференции, что группа высокопоставленных чиновников, судей, силовиков и политиков, включая Мчуну, причастна к связям с преступными группировками, в том числе с наркосиндикатами, действующими в портах. Среди обвинений — коррупция, сокрытие преступлений, давление на следственные органы и причастность к убийствам. Эти заявления вызвали широкий общественный резонанс в ЮАР.

Обращение Ильхама Алиева к представителям медиа
Обращение Ильхама Алиева к представителям медиа
19:59 5
Глава МИД Израиля прибыл в Киев
Глава МИД Израиля прибыл в Киев
19:40 447
Анкара: Турция вмешается, если Сирию попытаются расчленить
Анкара: Турция вмешается, если Сирию попытаются расчленить
18:30 1386
Кто устраивает гонки на бакинских пляжах? И кто положит этому конец?
Кто устраивает гонки на бакинских пляжах? И кто положит этому конец? видео
17:25 3120
И рад служить, и прислуживаться не тошно
И рад служить, и прислуживаться не тошно Жизнь – Родине, честь – никому; все еще актуально
13:32 4105
Три покушения на президента Сирии
Три покушения на президента Сирии
16:56 3486
ЮНЕСКО о выходе США: Мы ожидали этого от Трампа
ЮНЕСКО о выходе США: Мы ожидали этого от Трампа обновлено 18:41
18:41 3273
Хаос в российских аэропортах продолжается
Хаос в российских аэропортах продолжается видео
17:00 3086
Генпрокурор Азербайджана: Россия молчит
Генпрокурор Азербайджана: Россия молчит обновлено 15:27
15:27 6734
Закрытый суд над Исмиевым
Закрытый суд над Исмиевым
16:50 1808
Закир Гасанов на мероприятии вместе с Эрдоганом в Турции
Закир Гасанов на мероприятии вместе с Эрдоганом в Турции фото
16:37 1679

ЭТО ВАЖНО

Обращение Ильхама Алиева к представителям медиа
Обращение Ильхама Алиева к представителям медиа
19:59 5
Глава МИД Израиля прибыл в Киев
Глава МИД Израиля прибыл в Киев
19:40 447
Анкара: Турция вмешается, если Сирию попытаются расчленить
Анкара: Турция вмешается, если Сирию попытаются расчленить
18:30 1386
Кто устраивает гонки на бакинских пляжах? И кто положит этому конец?
Кто устраивает гонки на бакинских пляжах? И кто положит этому конец? видео
17:25 3120
И рад служить, и прислуживаться не тошно
И рад служить, и прислуживаться не тошно Жизнь – Родине, честь – никому; все еще актуально
13:32 4105
Три покушения на президента Сирии
Три покушения на президента Сирии
16:56 3486
ЮНЕСКО о выходе США: Мы ожидали этого от Трампа
ЮНЕСКО о выходе США: Мы ожидали этого от Трампа обновлено 18:41
18:41 3273
Хаос в российских аэропортах продолжается
Хаос в российских аэропортах продолжается видео
17:00 3086
Генпрокурор Азербайджана: Россия молчит
Генпрокурор Азербайджана: Россия молчит обновлено 15:27
15:27 6734
Закрытый суд над Исмиевым
Закрытый суд над Исмиевым
16:50 1808
Закир Гасанов на мероприятии вместе с Эрдоганом в Турции
Закир Гасанов на мероприятии вместе с Эрдоганом в Турции фото
16:37 1679
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться