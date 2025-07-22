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Кремль о сложном периоде отношений с Азербайджаном
Новость дня
Кремль о сложном периоде отношений с Азербайджаном

Эрдоган принял генпрокурора Азербайджана

19:13 531

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял генерального прокурора Азербайджана Кямрана Алиева.

Встреча состоялась в администрации президента.

Во встрече принял участие также генеральный прокурор Верховного суда Турции Мухсин Шентюрк.

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