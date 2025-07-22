Эрдоган принял генпрокурора Азербайджана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял генерального прокурора Азербайджана Кямрана Алиева.
Встреча состоялась в администрации президента.
Во встрече принял участие также генеральный прокурор Верховного суда Турции Мухсин Шентюрк.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял генерального прокурора Азербайджана Кямрана Алиева.
Встреча состоялась в администрации президента.
Во встрече принял участие также генеральный прокурор Верховного суда Турции Мухсин Шентюрк.
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