Пожар на борту Air India в Дели

По данным компании, возгорание произошло во вспомогательной силовой установке (APU) во время высадки пассажиров. Система автоматически отключила установку, как предусмотрено протоколами безопасности. Пожар был оперативно ликвидирован, пострадавших нет.

Пассажирский самолёт авиакомпании Air India, следовавший рейсом из Гонконга в Дели, загорелся после посадки. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Все пассажиры и члены экипажа были благополучно эвакуированы. Самолёт получил незначительные повреждения и временно выведен из эксплуатации для расследования причин инцидента.

Отметим, что это уже второй инцидент с участием лайнера Air India за последние месяцы. 12 июня самолёт Boeing 787-8, выполнявший рейс в Лондон, потерпел крушение вскоре после взлёта, унеся жизни 241 человека.