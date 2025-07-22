Немцы разочарованы в Мерце

Согласно исследованию, только 32 % респондентов выразили удовлетворение деятельностью Мерца — это на 3 процентных пункта меньше, чем неделей ранее. Доля недовольных достигла 64 % (плюс 4 п.п.), что является самым высоким показателем с момента вступления политика в должность. Остальные участники опроса затруднились с ответом.

Свыше 60 % граждан Германии недовольны работой канцлера Фридриха Мерца. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого социологической службой Forsa по заказу телеканалов NTV и RTL.

Особенно критично настроены жители восточных регионов Германии — там работой канцлера недовольны 74 %. На западе страны этот показатель составляет 62 %. Ещё месяц назад Мерца негативно оценивали 49 % респондентов.

Опрос проводился с 15 по 18 июля, в нём приняли участие 2 003 человека.

По данным другого опроса Forsa, проведённого 18–21 июля, лишь 29 % граждан считают Мерца достойным доверия. Противоположной точки зрения придерживаются 67 %. В опросе участвовали 1 008 человек.

Как отмечает NTV, на фоне краткосрочного подъёма рейтингов правительственная коалиция вновь скатывается к кризису.