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Кремль о сложном периоде отношений с Азербайджаном
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Кремль о сложном периоде отношений с Азербайджаном

Делегация МВФ посетила Министерство труда Азербайджана

ФОТО
20:07 436

В Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана состоялась встреча с делегацией Международного валютного фонда, которую возглавила руководитель миссии по Азербайджану Анна Бордо.

Министр Анар Алиев рассказал гостям об успехах, достигнутых в результате социальных реформ последних лет. Он подчеркнул значительное увеличение заработных плат, пенсий и других социальных выплат.

Обсуждались также реализуемые проекты, направленные на поддержку уязвимых слоёв населения в выходе на рынок труда. Было отмечено, что охват программ активной занятости существенно расширен, а в сфере труда и занятости создана цифровая инфраструктура.

Стороны обсудили усилия по развитию навыков рабочей силы в соответствии с требованиями рынка, а также меры по расширению занятости женщин. Отмечалось, что реформы, проведённые в Азербайджане в сфере женского труда, были представлены как пример на весенней сессии Всемирного банка и МВФ в 2025 году.

В завершение встречи стороны обменялись мнениями о текущих реформах и возможностях дальнейшего сотрудничества.

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