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Трамп задумался о поездке в Китай

20:34 577

Президент США Дональд Трамп не стал исключать возможность встречи с президентом России Владимиром Путиным в рамках потенциального визита в Китай. Об этом он заявил во время общения с журналистами на встрече с филиппинским коллегой Фердинандом Маркосом–младшим в Белом доме.

«У нас возможны многие встречи», - сказал Трамп в ответ на вопрос, может ли его встреча с Путиным состояться в Пекине. Он также подтвердил, что получил приглашение от председателя КНР Си Цзиньпина и «вероятно» нанесёт визит в Китай в обозримом будущем. «Мы примем решение в ближайшее время», — добавил американский лидер.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Трампа может состояться в Пекине в сентябре, в рамках мероприятий, приуроченных к 80-летию победы над милитаристской Японией.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что вероятность переговоров между Трампом и Си Цзиньпином высока. По его словам, стороны согласуют дату встречи, в том числе рассматривается участие Трампа в военном параде 3 сентября.

Кроме того, 5 июня Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор, по итогам которого договорились об обмене визитами. 8 июля Трамп заявил об улучшении отношений между США и Китаем.

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