В Северной Осетии полностью запретили митинги

Власти Северной Осетии объявили о полном запрете массовых мероприятий, передает «Интерфакс».
Как утверждается, оперативный штаб региона получил информацию «об угрозе покушения на жизнь военнослужащих Вооруженных Сил РФ и их родственников».
Правительство региона объявило, что запрет на митинги связан с «поступающей информацией в ходе инициированной украинскими спецслужбами несанкционированной акции во Владикавказе».
Помимо запрета на митинги власти запретили фото- и видеосъемку военных объектов, критически важной инфраструктуры и мест падения беспилотников.
Правительство не уточнило, когда запрет на проведение митингов будет снят.