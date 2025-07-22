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Кремль о сложном периоде отношений с Азербайджаном

В Северной Осетии полностью запретили митинги

20:48 668

Власти Северной Осетии объявили о полном запрете массовых мероприятий, передает «Интерфакс».

Как утверждается, оперативный штаб региона получил информацию «об угрозе покушения на жизнь военнослужащих Вооруженных Сил РФ и их родственников».

Правительство региона объявило, что запрет на митинги связан с «поступающей информацией в ходе инициированной украинскими спецслужбами несанкционированной акции во Владикавказе».

Помимо запрета на митинги власти запретили фото- и видеосъемку военных объектов, критически важной инфраструктуры и мест падения беспилотников.

Правительство не уточнило, когда запрет на проведение митингов будет снят.

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