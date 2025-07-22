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«Главарь банды»: Трамп обвинил Обаму в «заговоре»

20:57 681

Президент США Дональд Трамп заявил, что Министерству юстиции следует расследовать действия бывшего лидера страны Барака Обамы по манипулированию данными разведки об американских выборах и РФ.

Во время общения с журналистами на встрече со своим филиппинским коллегой Фердинандом Маркосом- младшим в Белом доме Трампа спросили, на кого Минюст должен обратить особое внимание в рамках расследования дела о приписываемом России вмешательстве в американские выборы 2016 года.

"Основываясь на том, что я читаю, <...> это будет [бывший] президент Обама", - ответил американский лидер. "Он это начал, и [бывший американский президент Джо] Байден был там с ним. <...> Это не было большое количество людей, <...> но главарем банды был Барак Хуссейн Обама", - указал Трамп.

Трамп в последние дни неоднократно ссылался на опубликованный 18 июля отчет, подготовленный аппаратом директора национальной разведки США Тулси Габбард. Согласно отчету, администрация демократа Обамы после победы республиканца Трампа на президентских выборах в 2016 году фактически сфабриковала разведывательные данные, якобы свидетельствовавшие о вмешательстве России в избирательный процесс. Это было сделано с тем, чтобы попытаться лишить Трампа власти, отметила Габбард. Как она уточнила, за несколько месяцев до выборов разведка США была единодушна: Россия не имела ни намерения, ни возможности вмешаться в американские выборы. Однако в декабре 2016 года (после победы Трампа) администрация Обамы дала указание подготовить новый доклад, противоречащий прежним оценкам. Габбард пояснила, что ключевой вывод разведки о том, что Россия не повлияла на итоги выборов, был изъят и засекречен.

Габбард заверила, что все причастные к фабрикации будут установлены и привлечены к ответственности.

Спецслужбы США в 2016 году инкриминировали России вмешательство в американский избирательный процесс. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался спецпрокурор Роберт Мюллер. 18 апреля 2019 года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что не выявил сговора выигравшего выборы Трампа с РФ. Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами. Москва также называла беспочвенными утверждения о ее попытках повлиять на ход выборов в США.

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