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Кремль о сложном периоде отношений с Азербайджаном
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Кремль о сложном периоде отношений с Азербайджаном

Раскрыты подробности встречи Ильхама Алиева с итальянским министром: Азербайджан отказывается от покупки металлургического завода в Таранто

Отдел информации
21:00 1992

Азербайджан полностью отказался от планов по приобретению металлургического завода Ilva, расположенного в итальянском городе Таранто. Об этом сообщает портал lettera43.it со ссылкой на источник, присутствовавший на встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева с министром предпринимательства и промышленности Италии Адольфо Урсо в Баку.

«По словам источников, знакомых с ходом переговоров, президент Азербайджана Ильхам Алиев четко и однозначно заявил, что инвестиции Азербайджана в бывший сталелитейный завод Ilva не рассматриваются и не будут рассматриваться в будущем», — отмечает итальянское издание.

Министр Урсо воспринял заявление президента Азербайджана с полным пониманием, в конфиденциальной форме отметив, что он осознает позицию азербайджанского правительства

Источник добавил, что столь определенная позиция была выражена в дружественном тоне, с уважением и прозрачностью, которые на протяжении многих лет характеризуют отношения между двумя странами. Алиев подчеркнул историческую и стратегическую дружбу между Азербайджаном и Италией, тесное взаимопонимание между двумя правительствами, а также свое высокое уважение к руководству премьер-министра Джорджи Мелони. Эти глубокие и многоуровневые связи проявляются в энергетической, инфраструктурной и дипломатической сферах.

«Однако, именно исходя из этой откровенности, Алиев пожелал развеять любые сомнения относительно позиции Baku Steel Company: металлургический завод в Таранто не входит в ее текущие и будущие индустриальные планы», — говорится в публикации.

Согласно тем же источникам, министр Урсо воспринял это заявление с полным пониманием, в конфиденциальной форме отметив, что он осознает позицию азербайджанского правительства. Как подчеркивается в материале, ситуация с заводом в Таранто осложнена не только промышленными и экологическими проблемами, но и местной спецификой, которая может поставить под угрозу стабильную работу любого иностранного инвестора. Урсо признал, что даже в случае проявления интереса со стороны Азербайджана судебные процессы и местные административные барьеры вряд ли позволили бы инвестору работать с уверенностью.

На сегодняшний день регион Апулия, где расположен завод, отличается высокой чувствительностью к вопросам экологии и здравоохранения, что затрудняет реализацию любых промышленных проектов, не вписывающихся в политику немедленной декарбонизации.

Азербайджанский консорциум считался фаворитом в тендере, объявленном итальянским правительством на продажу доли металлургического завода

После выхода азербайджанского консорциума из переговоров в настоящее время существует лишь одно комплексное промышленное предложение, касающееся всей бывшей территории Ilva: его представила индийская компания Jindal Steel. Компания направила официальное письмо в правительство Италии с техническим планом, соответствующим задачам экологического перехода и возрождения производства.

Согласно этому плану, предполагается поэтапное выведение из эксплуатации оставшихся доменных печей, установка электродуговых печей мощностью до 6 миллионов тонн стали в год с низким уровнем выбросов к 2030 году, а также строительство завода по производству железа прямого восстановления (DRI) мощностью 2,5 миллиона тонн в год, работающего на природном газе.

Реализация этого проекта не потребует создания регазификационных установок, поскольку существующая инфраструктура способна обеспечить до 2,5 миллиарда кубометров газа в год — этого достаточно для запланированных операций.

Кроме того, Jindal выразила готовность немедленно начать переговоры с правительством Италии о юридических и операционных условиях участия. В том же документе компания публично поблагодарила муниципалитет Таранто и в частности мэра Пьеро Битетти, которого назвала конструктивным партнером и сторонником полной декарбонизации объекта.

Главным конкурентом азербайджанского консорциума выступала индийская Jindal Steel International

Напомним, в начале текущего года стало известно о переговорах консорциума, созданного Baku Steel Company и Азербайджанской инвестиционной компанией, о покупке металлургического комплекса Acciaierie d’Italia (ADI, ранее известного как Ilva). Азербайджанский консорциум считался фаворитом в тендере, объявленном итальянским правительством на продажу доли завода. Борьба за ADI началась в начале 2025 года, и главным конкурентом азербайджанского консорциума выступала индийская компания Jindal Steel International, ранее приобретшая чешского производителя стали Vitkovice.

Первоначальные заявки на покупку завода начинались с одного миллиарда евро, но затем суммы удвоились. В феврале Jindal заявила о готовности заплатить более трех миллиардов евро и реализовать экологическую трансформацию производства. Тем не менее, 20 марта решение было принято в пользу азербайджанского консорциума.

Стоит напомнить, что в 2017–2020 годах основным акционером ADI являлся мировой сталелитейный гигант ArcelorMittal. Однако из-за разногласий с итальянским правительством предприятия в Генуе и Таранто были национализированы и выставлены на инвестиционный конкурс.

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