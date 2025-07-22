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Кремль о сложном периоде отношений с Азербайджаном
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Кремль о сложном периоде отношений с Азербайджаном

Министры обороны Азербайджана и Турции встретились в Стамбуле

ФОТО
21:24 300

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов, находящийся с визитом в Стамбуле для участия в 17-й Международной выставке оборонной промышленности IDEF 2025, встретился с министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером.

Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Отмечается, что на встрече были обсуждены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между двумя братскими странами в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах. Было также подчеркнуто, что с точки зрения укрепления стратегического сотрудничества выставка IDEF 2025 имеет особое значение.

Стороны также провели обстоятельный обмен мнениями по вопросам региональной безопасности и ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.

В завершение встречи был подписан «Меморандум о взаимопонимании по укреплению взаимной военной безопасности».

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