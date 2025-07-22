В России предложили ввести круглогодичный призыв в армию

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его заместитель Андрей Красов внесли в парламент законопроект, который предлагает проводить призыв граждан на военную службу в течение всего календарного года — с 1 января по 31 декабря — на основании указа президента РФ.

В пояснительной записке к документу указывается, что проведение медицинского освидетельствования, психологического отбора и заседаний призывных комиссий в течение всего года позволит равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва.

В настоящее время призыв на военную службу в России осуществляется два раза в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря на основании президентских указов.

Согласно новому законопроекту, в нынешние весенние и осенние сроки призыва будет осуществляться отправка призывников к местам несения службы.

Законопроект о круглогодичном призыве в армию депутаты смогут принять не раньше чем в осеннюю сессию. Последнее пленарное заседание весенней сессии Госдумы пройдет 23 июля.