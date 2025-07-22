Федерация плавания Азербайджана вступает в новый этап развития

Сегодня в отеле Hilton Baku состоялось мероприятие Федерации плавания Азербайджана ASF Conference 2025. Общественности была представлена стратегия Федерации на 2025-2029 годы и обсуждены направления дальнейшего развития.

Мероприятие началось с выступления президента Федерации Заура Алиева. Он проинформировал о работе, проделанной Федерацией за последние шесть месяцев, и стратегических планах. Затем президент рассказал о последних результатах национальных сборных на международной арене, предстоящих важных соревнованиях и внедренных нововведениях.

Выступил и министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, затем заместитель министра науки и образования Фирудин Гурбанов. Фарид Гаибов отметил, что благодаря совместным усилиям многие люди научатся плавать. Министр подчеркнул, что число занимающихся плаванием увеличилось в два раза по сравнению с предыдущими годами. Фирудин Гурбанов, в свою очередь, отметил, что плавание является самым популярным видом спорта в мире и оказывает положительное влияние на здоровье человека. Он подчеркнул важность строительства бассейнов в школах для обеспечения массовости.

Генеральный секретарь Федерации Октай Атаев выступил с речью, в которой подробно рассказал о новой стратегии, проделанной и предстоящей работе в области маркетинга и связей с общественностью. Он также рассказал о разработке новых положений и правил, подготовке критериев обеспечения прозрачности в каждой сфере, создании клубной системы, лицензировании и других вопросах.