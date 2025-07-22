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Федерация плавания Азербайджана вступает в новый этап развития

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Отдел спорта
21:48 301

Сегодня в отеле Hilton Baku состоялось мероприятие Федерации плавания Азербайджана ASF Conference 2025. Общественности была представлена стратегия Федерации на 2025-2029 годы и обсуждены направления дальнейшего развития.

Мероприятие началось с выступления президента Федерации Заура Алиева. Он проинформировал о работе, проделанной Федерацией за последние шесть месяцев, и стратегических планах. Затем президент рассказал о последних результатах национальных сборных на международной арене, предстоящих важных соревнованиях и внедренных нововведениях.

Выступил и министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, затем заместитель министра науки и образования Фирудин Гурбанов. Фарид Гаибов отметил, что благодаря совместным усилиям многие люди научатся плавать. Министр подчеркнул, что число занимающихся плаванием увеличилось в два раза по сравнению с предыдущими годами. Фирудин Гурбанов, в свою очередь, отметил, что плавание является самым популярным видом спорта в мире и оказывает положительное влияние на здоровье человека. Он подчеркнул важность строительства бассейнов в школах для обеспечения массовости.

Генеральный секретарь Федерации Октай Атаев выступил с речью, в которой подробно рассказал о новой стратегии, проделанной и предстоящей работе в области маркетинга и связей с общественностью. Он также рассказал о разработке новых положений и правил, подготовке критериев обеспечения прозрачности в каждой сфере, создании клубной системы, лицензировании и других вопросах.

В конференции приняли участие вице-президенты Федерации Халиг Илдырымзаде, Даянат Садуллаев и Умид Абузарли. Среди гостей также были вице-президент Национального олимпийского комитета (НОК) Земфира Мефтахетдинова, генеральный секретарь Паралимпийского комитета Тогрул Рагимов, генеральный секретарь Дефлимпийского комитета Намиг Новрузов, руководитель Управления молодежи и спорта города Баку Даньяр Теймурлу, исполнительный директор Национального антидопингового агентства Азербайджана (AMADA) Тахмина Тагизаде и проректор Азербайджанской академии спорта (ASA) Улькяр Бабаева.

На мероприятии были показаны видеоролики, посвященные новому логотипу Федерации и форме национальной сборной, а также транслировалось видеоприветствие нового советника Федерации Пьера Лафонтена. После конференции президент ASF Заур Алиев ответил на вопросы прессы.

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