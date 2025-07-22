Эрдоган в гневе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что действия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа превзошли «преступления Гитлера». Об этом турецкий лидер сообщил на своей странице в X.

«Нетаньяху и его сеть убийц уже превзошли Гитлера в варварстве. Даже во время Холокоста в Европе не было таких бесчеловечных проявлений, как в Газе», — говорится в сообщении. Эрдоган также призвал международное сообщество отреагировать на массовые случаи гибели палестинцев от голода.