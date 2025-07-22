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Кремль о сложном периоде отношений с Азербайджаном

Эрдоган в гневе

21:51 546

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что действия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа превзошли «преступления Гитлера». Об этом турецкий лидер сообщил на своей странице в X.

«Нетаньяху и его сеть убийц уже превзошли Гитлера в варварстве. Даже во время Холокоста в Европе не было таких бесчеловечных проявлений, как в Газе», — говорится в сообщении. Эрдоган также призвал международное сообщество отреагировать на массовые случаи гибели палестинцев от голода.

Ранее палестинское движение ХАМАС заявило, что более 2 млн жителей сектора Газа находятся под угрозой смерти от голода из-за продолжающейся блокады. Официальный представитель ЦАХАЛ на арабском языке Авихай Эдри отверг обвинения ХАМАС, заявив, что боевики с помощью СМИ «распространяют ложь, чтобы спасти то, что осталось от побежденного ХАМАС».

Со 2 марта 2025 года в сектор Газа не поступает международная гуманитарная помощь — все контрольно-пропускные пункты остаются закрыты по решению Израиля. 18 мая израильская армия объявила о начале наземной операции «Колесницы Гидеона» в северных и южных районах сектора Газа. Цель операции — окончательный разгром ХАМАС и освобождение всех израильских заложников. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что армия планирует взять под контроль всю территорию сектора Газа.

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