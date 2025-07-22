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Кремль о сложном периоде отношений с Азербайджаном
Новость дня
Кремль о сложном периоде отношений с Азербайджаном

Коллапс в аэропорту Стамбула

22:04 190

В аэропорту Стамбула произошел масштабный сбой - парализована информационная система Пограничной службы.

Как сообщает haqqin.az, в здание аэропорта никого не впускают.

Пассажиры вынуждены ждать снаружи. Причины сбоя пока не уточняются.

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