Названа дата переговоров Сирии и Израиля

Об этом сообщает Axios со ссылкой на неназванные источники.

Специальный представитель США по Сирии Том Барак в четверг проведет встречу с высокопоставленными чиновниками Израиля и Сирии.

Ожидается, что основное внимание на встрече будет уделено мерам безопасности на юге Сирии. Также будет обсуждаться усиление координации и коммуникации между Израилем и Сирией для предотвращения кризисов.

«Сейчас относительное спокойствие, но фундаментальные вопросы не будут решены без всеобъемлющих соглашений между США, Израилем и сирийским правительством», — заявил изданию высокопоставленный израильский чиновник.

Место проведения встречи пока не уточняется. Ранее переговоры проходили в Баку между советником по национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби и министром иностранных дел Сирии Асадом аш-Шейбани.