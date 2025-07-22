Умер Оззи Осборн

«С грустью, которую невозможно выразить словами, мы вынуждены сообщить, что сегодня утром скончался наш любимый Оззи Осборн», — передает телеканал. Согласно сообщению, музыкант был с семьей в последние минуты своей жизни.

Осборн был одним из основателей и участников группы Black Sabbath, сформировал такие направления, как хард-рок и хэви-метал.

Оззи Осборн (настоящее имя Джон Майкл Осборн) родился в 1948 году в Бирмингеме. Спустя 20 лет вместе с Тони Айомми, Гизером Батлером и Биллом Уордом основал группу Black Sabbath. В конце 1970-х Осборна уволили из группы из-за его проблем с алкоголем и наркотиками. Музыкант занялся сольной карьерой.

За свою более чем 50-летнюю карьеру он дал свыше 2,5 тыс. концертов. В 2023 году Осборн объявил о завершении гастрольной деятельности из-за ухудшения здоровья. В 2019 году он получил травму позвоночника, а в 2020 году сообщал о борьбе с болезнью Паркинсона. 6 июля этого года он дал прощальный концерт на фестивале Back To The Beginning. Black Sabbath воссоединилась для прощального концерта. На сцене Осборн восседал на черном троне, так как из-за болезни уже не мог ходить.