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Кремль о сложном периоде отношений с Азербайджаном
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Кремль о сложном периоде отношений с Азербайджаном

США: Китай должен ответить за помощь России в войне

22 июля 2025, 22:46 917

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в эфире Fox Business заявил, что Китай должен быть привлечён к ответственности за содействие России в войне против Украины.

По его словам, Пекин фактически ведёт войну против Запада руками Москвы.

«Китай считает, что ведёт войну через Россию. Из отдельных заявлений китайского правительства видно, что они пытаются отвлечь США и их союзников, чтобы те не могли сосредоточиться на других стратегических задачах», — сказал Уитакер.

Дипломат подчеркнул, что Китай просчитался, решив поддержать РФ, и призвал наказать Пекин за косвенное участие в гибели украинцев.

«Они должны быть призваны к ответу за то, что субсидируют эти убийства на полях сражений в Украине», — отметил он.

Также Уитакер напомнил, что Вашингтон введёт вторичные санкции против стран, покупающих российскую нефть, если Россия не заключит мирное соглашение с Украиной в течение 50 дней. Эти меры могут затронуть такие страны, как Китай, Индия и Бразилия.

Ранее официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь осудил угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины против торговых партнёров России. Он подчеркнул, что Пекин по-прежнему выступает за мирное урегулирование конфликта путём переговоров.

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