США: Китай должен ответить за помощь России в войне

По его словам, Пекин фактически ведёт войну против Запада руками Москвы.

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в эфире Fox Business заявил, что Китай должен быть привлечён к ответственности за содействие России в войне против Украины.

«Китай считает, что ведёт войну через Россию. Из отдельных заявлений китайского правительства видно, что они пытаются отвлечь США и их союзников, чтобы те не могли сосредоточиться на других стратегических задачах», — сказал Уитакер.

Дипломат подчеркнул, что Китай просчитался, решив поддержать РФ, и призвал наказать Пекин за косвенное участие в гибели украинцев.

«Они должны быть призваны к ответу за то, что субсидируют эти убийства на полях сражений в Украине», — отметил он.

Также Уитакер напомнил, что Вашингтон введёт вторичные санкции против стран, покупающих российскую нефть, если Россия не заключит мирное соглашение с Украиной в течение 50 дней. Эти меры могут затронуть такие страны, как Китай, Индия и Бразилия.

Ранее официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь осудил угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины против торговых партнёров России. Он подчеркнул, что Пекин по-прежнему выступает за мирное урегулирование конфликта путём переговоров.