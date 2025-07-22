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Взрывы мин и пожар в Агдаме и Агдере

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22 июля 2025, 23:03 1378

В лесных зонах Агдамского и Агдеринского районов вспыхнул масштабный пожар, который продолжает распространяться на новые территории.

Возгорание началось в селах Элягалалы, Ени Каралар и Казанчы Агдамского района и распространилось до села Сырхавенд в Агдеринском районе. Пожар охватил обширные площади из-за горения кустарников и сухой травы, что способствовало быстрому распространению огня.

К месту происшествия направлены пожарные бригады: два спецавтомобиля и сотрудники МЧС из Агдама, а также по одной машине с экипажами из Ходжалы и Агдере. Из-за горного рельефа местности в операции задействованы около 50 сотрудников, которые с помощью специального оборудования пытаются не допустить перехода огня в лесную зону.

Пожар пока не удаётся полностью локализовать. По предварительным данным, на пострадавших территориях трижды произошли взрывы мин, что осложняет процесс тушения.

Министерство по чрезвычайным ситуациям сообщает, что информация о возгорании на открытых участках в направлении сёл Элягалалы, Ени Каралар (Агдамский район) и Сырхавенд (Агдеринский район) поступила на горячую линию «112», после чего оперативно были мобилизованы силы Государственной службы пожарной охраны.

Операция по тушению пожара продолжается.

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