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Суд в Москве арестовал Юрия Дудя

22 июля 2025, 23:15 899

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал журналиста Юрия Дудя по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.

Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в Telegram-канале.

Мера пресечения избрана на два месяца с момента его задержания в России или экстрадиции в страну, отмечается в сообщении.

В конце июня московская прокуратура инициировала уголовное преследование в отношении Дудя. Ведомство установило, что журналист два раза в течение года привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. Однако он продолжал распространять в мессенджере сообщения и материалы без указаний на то, что они созданы и (или) распространяются физическим лицом, которое выполняет функции иноагента.

Прокуратура Москвы отметила, что материалы проверки были направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании журналиста по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. 1 июля столичный СК сообщил о возбуждении уголовного дела против Дудя.

Дудь покинул Россию в феврале 2022 года. В апреле того же года его признали иноагентом, а в июне журналист подал иск к Минюсту, заявив, что не был должным образом уведомлен о признании его иноагентом. Дудь настаивал на незаконности решения и просил исключить его из списка, однако спустя месяц Лефортовский суд Москвы отказал ему в рассмотрении иска.

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