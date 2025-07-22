Суд в Москве арестовал Юрия Дудя

Мера пресечения избрана на два месяца с момента его задержания в России или экстрадиции в страну, отмечается в сообщении.

В конце июня московская прокуратура инициировала уголовное преследование в отношении Дудя. Ведомство установило, что журналист два раза в течение года привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. Однако он продолжал распространять в мессенджере сообщения и материалы без указаний на то, что они созданы и (или) распространяются физическим лицом, которое выполняет функции иноагента.

Прокуратура Москвы отметила, что материалы проверки были направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании журналиста по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. 1 июля столичный СК сообщил о возбуждении уголовного дела против Дудя.

Дудь покинул Россию в феврале 2022 года. В апреле того же года его признали иноагентом, а в июне журналист подал иск к Минюсту, заявив, что не был должным образом уведомлен о признании его иноагентом. Дудь настаивал на незаконности решения и просил исключить его из списка, однако спустя месяц Лефортовский суд Москвы отказал ему в рассмотрении иска.