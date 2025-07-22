В Сирии начали расследовать массовые убийства в Эс-Сувейде

Власти Сирии сформировали специальный комитет для расследования убийств в городе Эс-Сувейда на юге страны.

По данным ведомства, неизвестные в военной форме совершили серьезные преступления. Виновные будут привлечены к ответственности — вне зависимости от их возможной связи с министерством, подчеркнул глава оборонного ведомства Мурхаф Абу Касра.

Столкновения в провинции начались 13 июля между ополченцами из арабских племен и друзскими силами. 15 июля сирийские силовики начали зачистку города. По данным агентства SANA, после их ухода произошли массовые убийства, в том числе женщин и детей.

С 19 июля в регионе действует режим прекращения огня, введенный в рамках плана мирного урегулирования.