Израильтяне снова летят в Баку на встречу с турками

Как сообщает саудовский телеканал Al-Hadath со ссылкой на источники, под эгидой США и Турции была восстановлена линия связи по вопросам безопасности между Израилем и администрацией в Дамаске.

По данным телеканала, в ближайшее время израильская делегация прибудет в Баку для окончательной проработки договоренностей с сирийской стороной.

При этом источники отмечают, что Израиль не намерен отказываться от ударов по сирийской территории. Тель-Авив также требует создания широкой демилитаризованной зоны на юге Сирии и настаивает на постоянном присутствии в буферной зоне.