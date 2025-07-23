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Израильтяне снова летят в Баку на встречу с турками

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Израиль и Турция ведут активные контакты по поводу сирийского кризиса.

Как сообщает саудовский телеканал Al-Hadath со ссылкой на источники, под эгидой США и Турции была восстановлена линия связи по вопросам безопасности между Израилем и администрацией в Дамаске.

По данным телеканала, в ближайшее время израильская делегация прибудет в Баку для окончательной проработки договоренностей с сирийской стороной.

При этом источники отмечают, что Израиль не намерен отказываться от ударов по сирийской территории. Тель-Авив также требует создания широкой демилитаризованной зоны на юге Сирии и настаивает на постоянном присутствии в буферной зоне.

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