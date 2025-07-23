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Вашингтон тянет с санкциями

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В Конгрессе США заявили, что до окончания срока ультиматума, выставленного России президентом Дональдом Трампом, новые санкции вводить не будут.

Об этом сообщил спикер Палаты представителей Майк Джонсон, его цитирует Reuters.

«Я думаю, что Палата представителей и Сенат согласны, что, учитывая, что Белый дом дал этот срок в 50 дней, нам нужно позволить главнокомандующему, администрации, министру обороны и Пентагону сделать то, что они собираются делать, и мы увидим, как это будет», — заявил Джонсон.

По данным Reuters, часть конгрессменов продолжает настаивать на более жестких санкциях, в том числе на принятии законопроекта о 500-процентной пошлине на товары из стран, покупающих российскую нефть. Этот законопроект отложили после озвученного Трампом ультиматума, в котором он пригрозил 100-процентными пошлинами торговым партнерам РФ.

Республиканские лидеры обеих палат подтвердили, что не выдвинут на голосование ни одного законопроекта о санкциях без одобрения президента.

«Нам там нужен мир. Это все тянется уже слишком долго. Слишком много невинных людей погибает. И мы вообще не хотим дальнейшего вмешательства Америки в это», — подчеркнул Джонсон.

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