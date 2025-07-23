Вашингтон тянет с санкциями

В Конгрессе США заявили, что до окончания срока ультиматума, выставленного России президентом Дональдом Трампом, новые санкции вводить не будут.

«Я думаю, что Палата представителей и Сенат согласны, что, учитывая, что Белый дом дал этот срок в 50 дней, нам нужно позволить главнокомандующему, администрации, министру обороны и Пентагону сделать то, что они собираются делать, и мы увидим, как это будет», — заявил Джонсон.

По данным Reuters, часть конгрессменов продолжает настаивать на более жестких санкциях, в том числе на принятии законопроекта о 500-процентной пошлине на товары из стран, покупающих российскую нефть. Этот законопроект отложили после озвученного Трампом ультиматума, в котором он пригрозил 100-процентными пошлинами торговым партнерам РФ.

Республиканские лидеры обеих палат подтвердили, что не выдвинут на голосование ни одного законопроекта о санкциях без одобрения президента.

«Нам там нужен мир. Это все тянется уже слишком долго. Слишком много невинных людей погибает. И мы вообще не хотим дальнейшего вмешательства Америки в это», — подчеркнул Джонсон.