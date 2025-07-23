Госдеп: Сроки ультиматума Трампа могут сократиться

По ее словам, временные рамки не являются фиксированной датой: ситуация может измениться уже через несколько дней после их установления, если переговоры продвинутся вперед.

Трамп 14 июля заявил о намерении продолжать поставки оружия Украине при условии, что расходы возьмет на себя Европа. США координируют этот процесс через НАТО. Он также пригрозил ввести 100-процентные импортные пошлины на товары из России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение с Москвой.

Глава Минфина США Скотт Бессент позже отметил, что Вашингтон будет добиваться аналогичных шагов от европейских стран, включая введение пошлин против покупателей российской нефти.

Госдеп продолжает настаивать на прямых переговорах между Киевом и Москвой для достижения полного прекращения огня. Брюс также подчеркнула, что у США есть необходимые инструменты давления на ключевых партнеров России, включая Китай, Индию, Турцию и Казахстан. По ее словам, им стоит быть осторожными в вопросах торговли и поставок.