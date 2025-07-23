Президент Ирана: ответим Израилю в случае новой атаки

Иран готов нанести удары по израильской территории в случае повторной агрессии. Об этом заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан в интервью Al Jazeera.

«Мы готовы к любым военным шагам со стороны Израиля, и наши силы способны нанести ответные удары», — подчеркнул он. При этом Пезешкиан добавил, что Тегеран не стремится к войне и не рассчитывает на длительное прекращение огня.

Президент также подтвердил, что Иран продолжит обогащение урана в рамках международного права и выразил готовность к работе над концепцией коллективной безопасности на Ближнем Востоке.