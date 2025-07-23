Трамп одобрил первый военный контракт для Украины

Американская компания BAE Systems Land & Armaments LP получила контракт на $9 млн для технического обслуживания и приведения боевых машин Bradley в боеготовность. Средства выделены в рамках программы «Инициатива по безопасности Украины» (USAI) на 2025 финансовый год.

Хотя сумма контракта невелика, это первая военная помощь Украине со стороны администрации Дональда Трампа за его второй президентский срок.