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Трамп одобрил первый военный контракт для Украины

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Американская компания BAE Systems Land & Armaments LP получила контракт на $9 млн для технического обслуживания и приведения боевых машин Bradley в боеготовность. Средства выделены в рамках программы «Инициатива по безопасности Украины» (USAI) на 2025 финансовый год.

Хотя сумма контракта невелика, это первая военная помощь Украине со стороны администрации Дональда Трампа за его второй президентский срок.

USAI — программа финансирования обороны Украины, на которую с 2022 по 2024 год было выделено свыше $31 млрд.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует выделить Украине новый пакет помощи на несколько миллиардов долларов, чтобы ответить на недавние удары России по Украине.

Также впервые Трамп использовал право PDA (Presidential Drawdown Authority) для отправки оружия Украине без одобрения Конгресса — пакет на сумму около $300 млн, включающий ракеты Patriot, снаряды GMLRS для HIMARS и ракеты средней дальности.

14 июля Трамп заявил о договоренности с НАТО о поставках Киеву оружия через альянс для поддержки обороны Украины.

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