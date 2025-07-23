USD 1.7000
EUR 1.9873
RUB 2.1736
Подписаться на уведомления
Кремль о сложном периоде отношений с Азербайджаном
Новость дня
Кремль о сложном периоде отношений с Азербайджаном

Преследование азербайджанцев в Екатеринбурге продолжается

02:04 1145

В Екатеринбурге задержан предприниматель азербайджанского происхождения Элвин Шукуров.

О задержании сообщил член Общественной палаты Екатеринбурга Дмитрий Чукреев.

«В Екатеринбурге задержали очередного коммерсанта с азербайджанскими корнями — Элвина Шукурова», — написал он.

По решению суда Шукуров помещен в следственный изолятор.

Напомним, 27 июня российские силовики провели операцию в домах азербайджанцев в Екатеринбурге. В ходе рейда были задержаны многие представители семьи Сафаровых. В результате применения силы со стороны правоохранителей погибли братья Зияддин и Гусейн Сафаровы. Суд выдал ордер на арест семи человек, включая их брата Бакира Сафарова.

Кроме того, до 14 сентября арестован сын главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге и адвокат Мутвалы Шихлинский.

Турция получила кредит в 2,4 миллиарда евро для подключения к Зангезурскому коридору
Турция получила кредит в 2,4 миллиарда евро для подключения к Зангезурскому коридору обновлено + новые детали
22 июля 2025, 23:06 6207
Получит ли Трамп Нобелевскую премию за Азербайджан и Армению?
Получит ли Трамп Нобелевскую премию за Азербайджан и Армению? все еще актуально
22 июля 2025, 18:14 3442
Преследование азербайджанцев в Екатеринбурге продолжается
Преследование азербайджанцев в Екатеринбурге продолжается
02:04 1146
Трамп одобрил первый военный контракт для Украины
Трамп одобрил первый военный контракт для Украины
01:51 917
Зеленский подписал резонансный закон
Зеленский подписал резонансный закон обновлено 00:32
00:32 8448
Израильтяне снова летят в Баку на встречу с турками
Израильтяне снова летят в Баку на встречу с турками
00:25 1565
Массовые протесты в Киеве
Массовые протесты в Киеве фото; видео; обновлено 01:24
01:24 4244
В Украине разбился Mirage 2000
В Украине разбился Mirage 2000
00:02 2528
Кто устраивает гонки на бакинских пляжах? И кто положит этому конец?
Кто устраивает гонки на бакинских пляжах? И кто положит этому конец? видео; все еще актуально
22 июля 2025, 17:25 6343
Взрывы мин и пожар в Агдаме и Агдере
Взрывы мин и пожар в Агдаме и Агдере видео
22 июля 2025, 23:03 2999
Очереди на три часа: в аэропорту Стамбула наблюдается хаос
Очереди на три часа: в аэропорту Стамбула наблюдается хаос обновлено 22:33
22 июля 2025, 22:33 5342

ЭТО ВАЖНО

Турция получила кредит в 2,4 миллиарда евро для подключения к Зангезурскому коридору
Турция получила кредит в 2,4 миллиарда евро для подключения к Зангезурскому коридору обновлено + новые детали
22 июля 2025, 23:06 6207
Получит ли Трамп Нобелевскую премию за Азербайджан и Армению?
Получит ли Трамп Нобелевскую премию за Азербайджан и Армению? все еще актуально
22 июля 2025, 18:14 3442
Преследование азербайджанцев в Екатеринбурге продолжается
Преследование азербайджанцев в Екатеринбурге продолжается
02:04 1146
Трамп одобрил первый военный контракт для Украины
Трамп одобрил первый военный контракт для Украины
01:51 917
Зеленский подписал резонансный закон
Зеленский подписал резонансный закон обновлено 00:32
00:32 8448
Израильтяне снова летят в Баку на встречу с турками
Израильтяне снова летят в Баку на встречу с турками
00:25 1565
Массовые протесты в Киеве
Массовые протесты в Киеве фото; видео; обновлено 01:24
01:24 4244
В Украине разбился Mirage 2000
В Украине разбился Mirage 2000
00:02 2528
Кто устраивает гонки на бакинских пляжах? И кто положит этому конец?
Кто устраивает гонки на бакинских пляжах? И кто положит этому конец? видео; все еще актуально
22 июля 2025, 17:25 6343
Взрывы мин и пожар в Агдаме и Агдере
Взрывы мин и пожар в Агдаме и Агдере видео
22 июля 2025, 23:03 2999
Очереди на три часа: в аэропорту Стамбула наблюдается хаос
Очереди на три часа: в аэропорту Стамбула наблюдается хаос обновлено 22:33
22 июля 2025, 22:33 5342
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться