Преследование азербайджанцев в Екатеринбурге продолжается

«В Екатеринбурге задержали очередного коммерсанта с азербайджанскими корнями — Элвина Шукурова», — написал он.

По решению суда Шукуров помещен в следственный изолятор.

Напомним, 27 июня российские силовики провели операцию в домах азербайджанцев в Екатеринбурге. В ходе рейда были задержаны многие представители семьи Сафаровых. В результате применения силы со стороны правоохранителей погибли братья Зияддин и Гусейн Сафаровы. Суд выдал ордер на арест семи человек, включая их брата Бакира Сафарова.

Кроме того, до 14 сентября арестован сын главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге и адвокат Мутвалы Шихлинский.