Турецкая оппозиция приписала себе успех с Eurofighter

Председатель Республиканской народной партии (РНП) Озгюр Озель заявил, что за соглашение по Eurofighter президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану нужно поблагодарить оппозицию. «Я сказал немецким чиновникам: «Поддержка нашей борьбы за демократию важна, но мы тоже хотим Eurofighter. Они немного удивились и сказали: «Ладно»», - заявил Озель.

*** 12:21 Турция и Великобритания подписали соглашение по поставке истребителей Eurofighter. Об этом сообщают турецкие и британские источники. Соглашение стало результатом длительных переговоров, которые Анкара вела с 2023 года с Великобританией — одной из ключевых стран консорциума Eurofighter. До недавнего времени прогрессу в переговорах препятствовало вето Германии на экспорт истребителей в Турцию. Однако в 2024 году Берлин пересмотрел свою позицию, что позволило продвинуться в реализации сделки. Ранее сегодня сообщалось, что Германия дала официальное согласие на поставку 40 истребителей Eurofighter в Турцию, что стало важным шагом на пути к укреплению турецко-британского оборонного партнерства и модернизации турецких ВВС.

*** 10:05 Турция и Великобритания, как ожидается, подпишут предварительное соглашение по поставке истребителей Eurofighter Typhoon. Соглашение, предположительно, будет заключено в ходе визита министра обороны Великобритании Джона Хили на проходящую в Стамбуле оружейную выставку IDEF.

С 2023 года Анкара ведет переговоры с Великобританией — ведущей страной в консорциуме Eurofighter — о закупке этих истребителей. Ранее сделке препятствовало вето со стороны Германии, однако в 2024 году Турции удалось преодолеть это ограничение. Хотя между Анкарой и Лондоном достигнута предварительная договоренность о поставке 40 самолетов, окончательное соглашение по цене пока не достигнуто. В начале года Великобритания предложила сумму в размере около 12 миллиардов долларов за весь пакет, однако Турция сочла предложение завышенным. Несмотря на разногласия по ценам, Анкара стремится ускорить подписание сделки, особенно на фоне роста региональной напряженности между Израилем и Ираном, а также недавних авиаударов Израиля по Дамаску. В числе обсуждаемых вопросов — подготовка турецких пилотов. Ранее они не имели опыта управления европейскими боевыми самолетами: турецкие ВВС традиционно используют американские F-16 и другие модели. Соглашение предусматривает поставку новейшей версии Eurofighter Typhoon — модификации Tranche 4, оснащенной передовыми радиолокационными системами.