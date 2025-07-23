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Преследование азербайджанцев в Екатеринбурге продолжается
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Преследование азербайджанцев в Екатеринбурге продолжается

Россия привлекает Азербайджан к «Синей карте»

10:14 2617

Россия в настоящее время ведет переговоры с Азербайджаном о возможности присоединения к международной системе страхования автогражданской ответственности «Синяя карта». Об этом сообщил Интерфаксу президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

По его словам, в число наиболее активных стран - участниц переговоров по «Синей карте» в настоящее время входят Азербайджан, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Турция.

«В перспективе этот проект может способствовать развитию международных грузоперевозок, внешней торговли, расширению пассажиропотоков, структурированию потоков трудовой миграции и туризма», - считает Уфимцев.

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