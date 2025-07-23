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Дни поэзии Вагифа в Шуше

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10:14 548

По инициативе Фонда Гейдара Алиева, Министерства культуры и Союза писателей Азербайджана в Шуше продолжаются традиционные Дни поэзии, посвященные выдающемуся поэту и государственному деятелю Молле Панаху Вагифу.

Начавшись 14 июля на родине поэта — в Газахском районе, праздник поэзии продолжился в Гяндже (15 июля) и Агдаме (16 июля), а 22–23 июля переместился в культурную столицу страны — город Шушу.

Церемония открытия состоялась 22 июля у мавзолея великого поэта. В мероприятии приняли участие министр культуры Адиль Керимли, председатель Союза писателей Азербайджана, народный писатель Анар, специальный представитель президента в Шушинском районе Айдын Керимов, президент Фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкулова, а также видные деятели культуры, литературы и поэзии, шушинцы и гости города.

В своем выступлении народный писатель Анар подчеркнул выдающуюся роль Моллы Панаха Вагифа в развитии национальной литературы и отметил важность Праздника поэзии как проявления духовного богатства народа.

Президент Фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкулова рассказала о проектах, реализуемых организацией в Азербайджане, и представила издание 2023 года, посвященное поэту, под названием Özü vəzir, sözü şah («Сам визирь — слово шах»).

Директор Центра Ататюрка в Азербайджане, академик Низами Джафаров назвал Шушу и поэзию Вагифа символами азербайджанского культурного Ренессанса, отметив значительное влияние поэта на последующие литературные поколения.

Поэт, литературовед, кандидат филологических наук Рамил Ахмед, уроженец Шуши, отметил, что богатое историческое наследие и чарующая природа города вдохновляют его на творчество. В рамках мероприятия он представил свое стихотворение.

Затем состоялась церемония награждения победителей конкурса эссе «Письмо Вагифу», организованного Министерством культуры в мае текущего года. Цель конкурса — привлечь внимание к творчеству великого поэта и стимулировать создание новых произведений на основе его наследия.

На конкурс поступило 175 эссе. Работы оценивались экспертной комиссией, в которую вошли известные писатели и литературоведы. Критериями оценки стали актуальность темы, художественно-эстетический уровень, языковое богатство, оригинальность стиля и структура текста.

По итогам конкурса:

  • I место заняла Тахмина Вердиева (эссе «Шуша — место встречи духа и истории»)
  • II место — Натаван Багирова («Обращение к Вагифу»)
  • III место — Эльвин Ахмед («Нулевая точка жизни, или Жизнь в двух строках»).

Победителям вручены денежные призы: за первое место — 2500 манатов, за второе — 1500, за третье — 1000 манатов. Все лауреаты также получили дипломы Министерства культуры.

В рамках мероприятия была также представлена инициатива «Слово героев», реализуемая поэтессой Нигяр Гасанзаде в рамках проекта «Слово». Цель — представить творческие работы участников 44-дневной Отечественной войны, защищавших территориальную целостность страны.

Военные поэты — участники Второй Карабахской войны — зачитали свои произведения, посвященные подвигу, Родине и памяти.

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