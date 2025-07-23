Дни поэзии Вагифа в Шуше

По инициативе Фонда Гейдара Алиева, Министерства культуры и Союза писателей Азербайджана в Шуше продолжаются традиционные Дни поэзии, посвященные выдающемуся поэту и государственному деятелю Молле Панаху Вагифу.

Начавшись 14 июля на родине поэта — в Газахском районе, праздник поэзии продолжился в Гяндже (15 июля) и Агдаме (16 июля), а 22–23 июля переместился в культурную столицу страны — город Шушу.

Церемония открытия состоялась 22 июля у мавзолея великого поэта. В мероприятии приняли участие министр культуры Адиль Керимли, председатель Союза писателей Азербайджана, народный писатель Анар, специальный представитель президента в Шушинском районе Айдын Керимов, президент Фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкулова, а также видные деятели культуры, литературы и поэзии, шушинцы и гости города.

В своем выступлении народный писатель Анар подчеркнул выдающуюся роль Моллы Панаха Вагифа в развитии национальной литературы и отметил важность Праздника поэзии как проявления духовного богатства народа.