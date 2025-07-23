Вертолеты тушат сильный пожар в Агдаме и Агдере

Сильный пожар охватил лесные и пастбищные территории в Агдамском и Агдеринском районах. Как сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), к борьбе с огнем привлечены силы Государственной службы пожарной охраны, а также два вертолета авиационного отряда МЧС.

По информации ведомства, огонь вспыхнул вблизи сел Элиагалы и Ени Гаралар Агдамского района, а также в районе села Сырхавенд Агдеринского района. Сигнал о возгорании поступил на горячую линию «112», после чего к месту происшествия были оперативно направлены пожарные расчеты.

Из-за сложного рельефа местности и сильного ветра пожар быстро распространился, охватив значительные площади. Несмотря на частичную локализацию огня на отдельных участках, в труднодоступных зонах возгорание сохраняется.

В настоящее время принимаются меры по борьбе с пожаром. На месте продолжают работать подразделения из Агдама, Ходжалы и Агдере.