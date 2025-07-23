В Сумгаите будут превращать отработанное масло в дизель

Как сообщил в интервью haqqin.az генеральный директор завода Калин Рунтев — руководитель болгарской компании Torec Engineering, предприятие, ставшее резидентом SCIP в прошлом году, будет заниматься переработкой отработанных смазочных масел с использованием зеленой энергии. На выходе планируется производить базовые масла группы I, дизельное топливо и гудрон, а на следующем этапе — приступить к выпуску «зеленого» водорода.

До конца года в Сумгаитском химическом промышленном парке (SCIP) будет введен в эксплуатацию первый в Азербайджане завод по переработке отработанных масел — предприятие с иностранным капиталом Caspian Lubricants Recycling, использующее инновационную для страны технологию двойной декарбонизации.

Отработанные промышленные масла, наряду с пестицидами, изношенными шинами и аккумуляторами, входят в список опасных отходов. Поэтому строительство завода, перерабатывающего такие вещества с использованием возобновляемых источников энергии, является значимым шагом как для Азербайджана, так и для всего Южного Кавказа. Этот проект соответствует государственной стратегии по балансировке использования ископаемого топлива и «зеленой» энергетики.

По словам Рунтева, Caspian Lubricants Recycling подписала меморандум о взаимопонимании с азербайджанской частной компанией Caspian Hydrogen Development Group LLC (CHDG), которая построит недалеко от SCIP в Гарадагском районе ветропарк из 12 турбин и станет стратегическим партнером предприятия. Ветропарк будет обеспечивать завод зеленой электроэнергией, необходимой для выпуска базовых масел.

На первом этапе проект будет использовать энергию, производимую уже действующими в стране объектами возобновляемой энергетики. В течение первого года планируется переработать 8–10 тысяч тонн отработанных масел. В перспективе — до 24 тысяч тонн в год, как предусмотрено при регистрации предприятия в SCIP.

«Во второй и третий год работы мы намерены поделиться нашим уникальным для региона опытом с Министерством экологии и Министерством экономики Азербайджана, чтобы совместно внедрять современные системы управления отходами, соответствующие стандартам COP29. Мы рассчитываем, что взаимодействие с Минэкономики позволит нам достичь максимальной мощности переработки», — отметил Рунтев.

Компания уже начала консультации с сервисами по замене масел и крупными техническими центрами, которые будут поставлять отработанные масла на завод. По расчетам, на первом этапе работы потребуется около 1 МВт·ч электроэнергии в год, которую предприятие планирует получать исключительно из ВИЭ.

Ожидаемые показатели выхода продукции: 8–9% дизеля, 75–80% базового масла группы I (важного для производства моторных масел и обслуживания высокоскоростного оборудования) и 12–15% гудрона, используемого в качестве пластификатора при производстве дорожного и изоляционного битума.

Вся выпускаемая продукция востребована как на внутреннем рынке, так и потенциально за его пределами. В настоящее время базовое масло группы I в Азербайджане не производится и полностью импортируется. Новый завод позволит заменить импорт устойчивым внутренним производством на базе зеленой энергетики. По словам Рунтева, SCIP является оптимальной площадкой для реализации такого проекта.

Общие инвестиции в строительство предприятия превысят 13 миллионов манатов, на заводе будет создано 54 постоянных рабочих места. Вопрос о производстве «зеленого» водорода силами самого предприятия будет рассматриваться на более позднем этапе.

Отметим, что команда Caspian Lubricants Recycling уже имеет опыт переработки отработанных промышленных масел не только в Болгарии, но и в Украине и Узбекистане.