Центробанк Азербайджана снизил учетную ставку

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) принял решение о снижении учетной ставки на 0,25 процентного пункта — с 7,25% до 7%. Об этом говорится в официальном сообщении регулятора.
Согласно информации, нижний предел процентного коридора снижен с 6,25% до 6%, а верхний предел - с 8,25% до 8%.
«Решение принято с учетом соответствия фактической инфляции траектории прогнозной инфляции и ее сравнения с целевым показателем (4±2%), последних глобальных экономических процессов, внутренней макроэкономической ситуации, продолжающейся стабильности на валютном рынке, а также трансмиссии решений денежно-кредитной политики» — отмечается в сообщении ЦБА.
Новая учетная ставка вступает в силу с 24 июля.
Следующее заседание правления Центрального банка по вопросу ключевой ставки запланировано на 10 сентября.