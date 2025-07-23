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Центробанк Азербайджана снизил учетную ставку

10:25 1251

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) принял решение о снижении учетной ставки на 0,25 процентного пункта — с 7,25% до 7%. Об этом говорится в официальном сообщении регулятора.

Согласно информации, нижний предел процентного коридора снижен с 6,25% до 6%, а верхний предел - с 8,25% до 8%.

«Решение принято с учетом соответствия фактической инфляции траектории прогнозной инфляции и ее сравнения с целевым показателем (4±2%), последних глобальных экономических процессов, внутренней макроэкономической ситуации, продолжающейся стабильности на валютном рынке, а также трансмиссии решений денежно-кредитной политики» — отмечается в сообщении ЦБА.

Новая учетная ставка вступает в силу с 24 июля.

Следующее заседание правления Центрального банка по вопросу ключевой ставки запланировано на 10 сентября.

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