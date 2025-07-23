Переговоры Ирана, России и Китая

Представители Ирана, России и Китая договорились продолжить в ближайшие недели консультации по иранской ядерной программе, передает агентство Tasnim.

Трехсторонняя встреча дипломатических делегаций сторон прошла накануне в Тегеране. Представители стран-участниц обсудили последний статус переговоров по ядерной проблематике и снятие санкций.

«Участники подчеркнули серьезное стремление своих правительств продолжать тесные консультации для координации позиций и действий и пришли к согласию о том, что эти встречи трех стран продолжатся в ближайшие недели на различных уровнях» - говорится в сообщении агентства.

Ранее стало известно, что Тегеран также договорился с тремя европейскими странами — Германией, Францией и Великобританией — о проведении переговоров по ядерной проблематике Ирана. Обсуждение вопросов времени и места их проведения продолжаются.