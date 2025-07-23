USD 1.7000
EUR 1.9949
RUB 2.1634
Подписаться на уведомления
Преследование азербайджанцев в Екатеринбурге продолжается
Новость дня
Преследование азербайджанцев в Екатеринбурге продолжается

Переговоры Ирана, России и Китая

10:35 587

Представители Ирана, России и Китая договорились продолжить в ближайшие недели консультации по иранской ядерной программе, передает агентство Tasnim.

Трехсторонняя встреча дипломатических делегаций сторон прошла накануне в Тегеране. Представители стран-участниц обсудили последний статус переговоров по ядерной проблематике и снятие санкций.

«Участники подчеркнули серьезное стремление своих правительств продолжать тесные консультации для координации позиций и действий и пришли к согласию о том, что эти встречи трех стран продолжатся в ближайшие недели на различных уровнях» - говорится в сообщении агентства.

Ранее стало известно, что Тегеран также договорился с тремя европейскими странами — Германией, Францией и Великобританией — о проведении переговоров по ядерной проблематике Ирана. Обсуждение вопросов времени и места их проведения продолжаются.

Неожиданный поворот в деле Карапетяна
Неожиданный поворот в деле Карапетяна
11:40 584
Осужденный за убийство 10-летней Нармин обратился в Верховный суд
Осужденный за убийство 10-летней Нармин обратился в Верховный суд
11:34 593
Украина и Россия обменялись ударами: взрывы, раненые, пожары...
Украина и Россия обменялись ударами: взрывы, раненые, пожары...
10:59 665
Россияне прорывают фронт в Украине
Россияне прорывают фронт в Украине
11:01 1312
Российская элита живет в страхе
Российская элита живет в страхе The Telegraph
10:55 1654
Кого Зеленский отправляет в Стамбул?
Кого Зеленский отправляет в Стамбул?
10:48 721
Азербайджану нужна и Кения
Азербайджану нужна и Кения
10:37 1154
Центробанк Азербайджана снизил учетную ставку
Центробанк Азербайджана снизил учетную ставку
10:25 1254
Вертолеты тушат сильный пожар в Агдаме и Агдере
Вертолеты тушат сильный пожар в Агдаме и Агдере видео
10:21 1210
Россия привлекает Азербайджан к «Синей карте»
Россия привлекает Азербайджан к «Синей карте»
10:14 2634
Трамп в борьбе за клона против президента
Трамп в борьбе за клона против президента горячая тема
09:12 2035

ЭТО ВАЖНО

Неожиданный поворот в деле Карапетяна
Неожиданный поворот в деле Карапетяна
11:40 584
Осужденный за убийство 10-летней Нармин обратился в Верховный суд
Осужденный за убийство 10-летней Нармин обратился в Верховный суд
11:34 593
Украина и Россия обменялись ударами: взрывы, раненые, пожары...
Украина и Россия обменялись ударами: взрывы, раненые, пожары...
10:59 665
Россияне прорывают фронт в Украине
Россияне прорывают фронт в Украине
11:01 1312
Российская элита живет в страхе
Российская элита живет в страхе The Telegraph
10:55 1654
Кого Зеленский отправляет в Стамбул?
Кого Зеленский отправляет в Стамбул?
10:48 721
Азербайджану нужна и Кения
Азербайджану нужна и Кения
10:37 1154
Центробанк Азербайджана снизил учетную ставку
Центробанк Азербайджана снизил учетную ставку
10:25 1254
Вертолеты тушат сильный пожар в Агдаме и Агдере
Вертолеты тушат сильный пожар в Агдаме и Агдере видео
10:21 1210
Россия привлекает Азербайджан к «Синей карте»
Россия привлекает Азербайджан к «Синей карте»
10:14 2634
Трамп в борьбе за клона против президента
Трамп в борьбе за клона против президента горячая тема
09:12 2035
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться