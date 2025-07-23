Азербайджану нужна и Кения

«Азербайджан через такое сотрудничество увеличил доступ к новым рынкам и географию стран-партнеров», - заявил министр энергетики Парвиз Шахбазов.

Накануне в режиме онлайн Министерство энергетики Азербайджана и Министерство энергетики и нефти Кении подписали Меморандум о взаимопонимании в области энергетического сотрудничества. Как следует из информации Минэнерго Азербайджана, документ касается таких направлений сотрудничества, как нефть и газ, включая сжиженный природный газ (LNG), электроэнергетика, особенно ВИЭ, а также продвижение совместных инвестиций и развитие энергетической инфраструктуры, в частности модернизация сетей.

«На северо-западе Кении найдены запасы нефти (около 750 млн баррелей). Кения производит ряд нефтепродуктов и потребляет большой объем мазута для выработки электроэнергии. Президент Кении Уильям Самои Руто хочет перейти на более чистое топливо, постепенно отказавшись от мазута, и таким топливом считает газ. В этом плане SOCAR Trading может поставлять в Кению СПГ из третьих стран, имея долгий успешный опыт в организации таких операций. Также Азербайджан может оказывать содействие в переводе станций с мазутного на газовый режим посредством модернизации электростанций Кении под газовые турбины», - отметил источник.

Что же касается интереса для Азербайджана, то важен большой опыт Кении в развитии геотермальной энергетики как разновидности зеленой энергетики, а также в развитии гидроэнергетики.

В Кении 30 процентов электроэнергии производится из геотермальных источников (больше в мире только в Исландии). Так же как способ производства зеленой энергии, развита гидроэнергетика. Таким образом, в Кении почти 80 процентов электроэнергии производится из зеленых источников энергии, и этот опыт очень интересен Азербайджану, особенно в Карабахском регионе, где много рек и геотермальных источников, а также в Нахчыванской Автономной Республике.

В настоящее время SOCAR изучает потенциал развития геотермальных источников и бурения соответствующих скважин в Азербайджане.

Кения входит в число развитых стран Африки. Доходы ей приносит экспорт редкоземельных металлов, чая, кофе и продукции сельского хозяйства. Руководство Кении заинтересовано в диверсификации экономики и видит в Азербайджане партнера для реализации своих амбиций.