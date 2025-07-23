ЦБА дал прогноз по инфляции в Азербайджане

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) ожидает, что инфляция в стране в 2025 году составит 5,7%. Об этом говорится в заявлении регулятора, опубликованном по итогам решения о снижении учетной ставки и пересмотре параметров процентного коридора.

Согласно базовому сценарию, инфляция в 2025-2026 годах останется в пределах целевого диапазона (4±2%). По июльским прогнозам ЦБА, в 2026 году годовая инфляция составит 5,3%.

«Сохранение прогноза инфляции на целевом уровне, а также стабильность на валютном рынке создают основу для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики» — отмечается в заявлении.

Регулятор сообщает, что баланс инфляционных рисков с момента последнего заседания существенно не изменился. На фоне нестабильности в глобальной торговле сохраняется воздействие внешних факторов, в том числе колебаний на сырьевых и финансовых рынках. Импортная инфляция продолжает рассматриваться как один из ключевых внешних рисков и во многом зависит от динамики инфляции в странах-торговых партнерах и от номинального эффективного обменного курса маната.

Среди внутренних факторов риска — рост затрат и усиление совокупного спроса. Центробанк подчеркивает важность постоянного мониторинга влияния государственных расходов и потребительского кредитования на инфляционные процессы в среднесрочной перспективе.

По итогам июня 2025 года годовая инфляция в Азербайджане составила 6%. Цены на продукты питания, алкоголь и табак выросли на 7%, на платные услуги — на 7,2%, на непродовольственные товары — на 2,8%. Базовая инфляция за тот же период зафиксирована на уровне 4,8%.