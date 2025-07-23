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Кого Зеленский отправляет в Стамбул?

10:48 725

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о формировании украинской делегации для участия в третьем раунде переговоров с Россией, который должен состояться в Стамбуле. Информация опубликована на официальном сайте украинского лидера.

Делегацию, которая была расширена с 12 до 14 человек, возглавил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров. В состав также вошли представители Министерства иностранных дел, Офиса президента, Вооружённых сил Украины, Службы безопасности и разведки.

Как передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой на турецкое государственное издание TRT Haber, переговоры между делегациями России и Украины начнутся 23 июля во дворце Чираган в Стамбуле. Источник агентства уточнил, что обсуждаемое время начала — 19:00 по московскому времени, однако дата и время «всё ещё уточняются».

Ранее два источника, знакомых с подготовкой встречи, сообщили «Интерфаксу» о намерении сторон начать переговоры в среду.

Источник «РИА Новости» подтвердил ту же информацию, добавив, что состав российской делегации остаётся неизменным.

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