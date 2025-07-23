Российская элита живет в страхе

В России продолжается череда громких арестов, приговоров и загадочных смертей, парализующих даже высшие эшелоны власти. Последний случай — предполагаемое самоубийство бывшего министра транспорта и экс-губернатора Курской области Романа Старовойта — потряс политическую элиту, сообщает The Telegraph.

«Это выглядит ужасно, — рассказал на условиях анонимности бывший сотрудник администрации президента России. — Аресты, смерти, скандалы... Люди сами себя загоняют в ловушку».

7 июля 53-летний Старовойт покончил с собой. На тот момент он находился под следствием по делу о крупном хищении. По информации издания, его бывший заместитель Алексей Смирнов уже дал против него показания.

В высших кругах власти, по словам источников, воцарилась атмосфера страха. «Что действительно странно — это полное молчание президента (Владимира Путин). Даже премьер (Михаил Мишустин) не выразил никаких соболезнований. Это тревожный сигнал», — добавил бывший чиновник.

Тем временем суды выносят длительные приговоры, в том числе бывшим заместителям министра обороны, а «падение из окна» превращается в новую политическую метафору. Вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов погиб, выпав с балкона, а частный самолет миллиардера Константина Струкова был вынужден вернуться в Россию при попытке вылета за границу.

«Правила изменились, — считает Александра Прокопенко, эксперт Центра Карнеги и бывший советник ЦБ РФ. — Теперь неважно, кто за тобой стоит. Выживают не сильнейшие, а самые осторожные».

По словам одного из действующих чиновников, в Кремле усиливаются параноидальные настроения: «Я стараюсь держаться подальше от опасных тем... Мы все замкнулись в своих маленьких мирах».