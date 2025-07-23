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Преследование азербайджанцев в Екатеринбурге продолжается
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Преследование азербайджанцев в Екатеринбурге продолжается

Россияне прорывают фронт в Украине

11:01 1320

Российские войска продолжают наступательные действия на различных участках фронта. По данным мониторингового проекта DeepState, за последние сутки враг продвинулся в Донецкой области в районах семи населенных пунктов: Александрограда, Комара, Воскресенки, Дилиевки, Торского, Карповки и Леонидовки.

В то же время, согласно сводке Генерального штаба ВСУ, за сутки произошло 167 боевых столкновений. Наибольшая активность зафиксирована на Покровском направлении, где российская армия провела 74 атаки, пытаясь прорвать украинскую оборону в районах Полтавки, Новоторецкого, Новоэкономического, Миролюбовки, Луча, Лисовки, Новоукраинки, Зверево, Удачного, Зелёного Кута, Дачного и Алексеевки.

На Лиманском направлении россияне осуществили 21 атаку, в том числе вблизи Грековки, Колодязов, Зелёной Долины, Мирного, Ямполовки, Торского и в направлении Серебрянки. По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают удерживать позиции и сдерживают продвижение противника.

Аналитики Институт изучения войны (ISW) подтверждают геолокационно установленные продвижения российских сил в районе Ворачино на севере Сумской области, однако подчеркивают, что данных о полном контроле над населенным пунктом пока нет.

Кроме того, ISW подтверждает захват россиянами населенного пункта Липовое в направлении Лимана, а также продвижение к юго-западу от него.

Отмечается также локальный успех украинской стороны вблизи Дилиевки.

На юге Украины, по данным ISW, российские силы продвинулись к северо-востоку от Малой Токмачки в Запорожской области. В Херсонской области россияне предпринимали штурмовые действия, но не достигли территориальных успехов.

Аналитики отмечают, что украинские военные продолжают контролировать обстановку на большинстве направлений, сдерживая давление россиян и стабилизируя линию фронта.

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