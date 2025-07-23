Украина и Россия обменялись ударами: взрывы, раненые, пожары...

В ночь на 23 июля украинские беспилотники массированно атаковали Ростовскую область. Под ударом оказались города Новочеркасск и Шахты, а также три района — Мясниковский, Родионово-Несветайский и Аксайский, сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь. По его данным, в Новочеркасске в результате атаки пострадали три человека: две женщины получили ранения легкой и средней тяжести рядом с железнодорожным вокзалом, а еще один пострадавший в крайне тяжелом состоянии был госпитализирован с осколочным ранением живота.

При падении обломков беспилотников в разных частях Новочеркасска вспыхнули пожары, которые удалось потушить. Также повреждены четыре автомобиля. Помимо этого, в двух местах в городе упали не взорвавшиеся элементы беспилотников. Один из них повис на дереве рядом с жилым домом. После налета беспилотников в городе перекрыли движение на железнодорожном переезде, из-за чего образовалась пробка. Руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины Андрей Коваленко заявил, что в Новочеркасске атакована железнодорожная инфраструктура. Он отметил, что указанный логистический узел соединяет стратегические направления: Ростов-на-Дону, Воронеж, Волгоград, Каменск-Шахтинский. Именно через этот узел осуществляется переброска техники, боеприпасов, топливных ресурсов и личного состава к границе с Украиной. По данным Коваленко, также в Новочеркасске зафиксировано функционирование логистических подразделений 1061-го Центра МТО Южного военного округа РФ - структура, отвечающая за распределение вооружения, топлива и боекомплекта. Согласно сводке Минобороны РФ, системы противовоздушной обороны сбили за ночь 33 украинских дрона: 12 — в Тульской области, 11 — в Ростовской, шесть — в Нижегородской, два — в Брянской, а также по одному — в Курской и Калужской областях.