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Украина и Россия обменялись ударами: взрывы, раненые, пожары...

10:59 669

В ночь на 23 июля украинские беспилотники массированно атаковали Ростовскую область. Под ударом оказались города Новочеркасск и Шахты, а также три района — Мясниковский, Родионово-Несветайский и Аксайский, сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь.

По его данным, в Новочеркасске в результате атаки пострадали три человека: две женщины получили ранения легкой и средней тяжести рядом с железнодорожным вокзалом, а еще один пострадавший в крайне тяжелом состоянии был госпитализирован с осколочным ранением живота.

При падении обломков беспилотников в разных частях Новочеркасска вспыхнули пожары, которые удалось потушить. Также повреждены четыре автомобиля. Помимо этого, в двух местах в городе упали не взорвавшиеся элементы беспилотников. Один из них повис на дереве рядом с жилым домом. После налета беспилотников в городе перекрыли движение на железнодорожном переезде, из-за чего образовалась пробка.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины Андрей Коваленко заявил, что в Новочеркасске атакована железнодорожная инфраструктура. Он отметил, что указанный логистический узел соединяет стратегические направления: Ростов-на-Дону, Воронеж, Волгоград, Каменск-Шахтинский. Именно через этот узел осуществляется переброска техники, боеприпасов, топливных ресурсов и личного состава к границе с Украиной.

По данным Коваленко, также в Новочеркасске зафиксировано функционирование логистических подразделений 1061-го Центра МТО Южного военного округа РФ - структура, отвечающая за распределение вооружения, топлива и боекомплекта.

Согласно сводке Минобороны РФ, системы противовоздушной обороны сбили за ночь 33 украинских дрона: 12 — в Тульской области, 11 — в Ростовской, шесть — в Нижегородской, два — в Брянской, а также по одному — в Курской и Калужской областях.

В то же время Вооруженные силы РФ в ночь на 23 июля атаковали регионы Украины с применением ударных беспилотников. В городе Сумы дроны атаковали объекты гражданской инфраструктуры, сообщил глава города Артем Кобзарь. По его словам, часть города осталась без электроснабжения. О пострадавших не сообщается. В Кривом Роге Днепропетровской области в результате атаки БПЛА частично разрушен частный дом, еще четыре получили повреждения, сообщил начальник областной военной администрации Сергей Лысак. По его словам, повреждено промышленное предприятие, а на частном предприятии произошел пожар. Никто не пострадал. В Харьковской области под удар попал рынок в поселке Большой Бурлук, загорелись торговые павильоны, сообщили в ГСЧС Украины. Также повреждено здание почты. В Херсоне при обстреле погибла мирная жительница, в результате атаки российского беспилотника ранен мирный житель, сообщили в областной администрации.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что российские войска в ходе ночной атаки использовали 71 беспилотник (как ударные «шахеды», так и дроны, имитирующие их). Атакованы Днепропетровская, Сумская, Харьковская и Черкасская области. По данным ВСУ, украинские силы ПВО сбили или подавили 27 дронов «Шахед», а 18 беспилотников подавили средства радиоэлектронной борьбы. Украинские военные зафиксировали попадания 26 дронов в 14 местах, а также падение обломков в пяти местах.

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