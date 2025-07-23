Массовое отравление в Кюрдамире

В селе Джайлы Кюрдамирского района произошло массовое отравление. Как сообщили haqqin.az в Объединении управления территориальными медицинскими учреждениями (TƏBİB), инцидент произошел в ночь на 23 июля.

По информации ведомтсва, около 02:40 в Кюрдамирскую районную больницу были доставлены восемь человек, в том числе двое несовершеннолетних, с подозрением на отравление.

Всем пострадавшим была оказана необхадимая медицинская помощь, после чего они были выписаны домой на амбулаторное лечение.

В настоящее время по факту проводится расследование, уточняются причины отравления.

Отметим, что это уже второй случай массового отравления в Кюрдамирском районе за последние дни. Ранее в селе Хырдапай аналогичный инцидент затронул 24 человека.