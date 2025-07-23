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Преследование азербайджанцев в Екатеринбурге продолжается
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Преследование азербайджанцев в Екатеринбурге продолжается

Задержан редактор российского издания

11:21 857

Региональный редактор издания Ura.ru Игорь Сергеев задержан в Екатеринбурге утром 23 июля, его увезли на допрос в региональное управление Следственного комитета, сообщило издание Ura.ru, ссылаясь на его адвокатов.

Игорь Сергеев

Один из защитников Сергеева заявил, что следователи не раскрывают местонахождение задержанного журналиста.

Игорь Сергеев проходил в качестве свидетеля по уголовному делу о даче взятки, которое ранее возбудили в отношении другого редактора Ura.ru Дениса Аллаярова.

ТАСС, ссылаясь на правоохранительные органы, уточняет, что Игорь Сергеев не задержан, а доставлен «для проведения с его участием следственного действия».

Напомним, что следователи в Екатеринбурге в июне провели обыски в редакции Ura.ru. Редактора издания Дениса Аллаярова задержали, обвинив в том, что он дал взятку своему дяде, начальнику уголовного розыска. Журналиста подозревают в том, что он за деньги получал информацию о криминальных событиях в Свердловской области.

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