Премьер Японии никуда не уходит

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба опроверг сообщения некоторых японских СМИ о планах своей скорой отставки после провала его Либерально-демократической партии (ЛДП) на выборах в верхнюю палату парламента.

«Не было разговора о том, останусь я или уйду в отставку… Некоторые СМИ сообщали об этом, но я никогда не делал подобных заявлений. Эти сообщения не соответствуют действительности», - сказал он журналистам после встречи с тремя высокопоставленными членами своей партии в ответ на вопрос о сообщениях СМИ.

Ранее газета Mainichi сообщала, что Исиба рассказал своему окружению о планах объявить об уходе в отставку до конца августа. Агентство Kyodo со ссылкой на высокопоставленных функционеров ЛДП назвало отставку неизбежной. Газета Yomiuri сообщила, что Исиба может уйти в отставку уже в июле.