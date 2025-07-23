Азербайджан и Турция обсудили военное сотрудничество

Продолжается визит министра обороны Азербайджана, генерал-полковника Закира Гасанова и руководства Министерства обороны в Турцию. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства Азербайджана.

В рамках визита состоялась встреча с председателем Комитета оборонной промышленности Администрации президента Турции Халюком Гёргюном. Переговоры прошли на полях Международной выставки оборонной промышленности IDEF 2025, проходящей в Турции.

На встрече было отмечено, что расширение военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, основанного на дружбе, братстве и стратегическом союзничестве, находится в центре внимания глав государств.

В ходе встречи также были обсуждены перспективы развития военных отношений между Азербайджаном и Турцией и ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.